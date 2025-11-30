ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को अपनी लंबे समय से पार्टनर रहीं जोडी हेडन से शादी कर ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को उनकी शादी के बधाई दी है. पीएम मोदी ने शनिवार (29 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अल्बनीज के एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा, “मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन को शादी की बहुत-बहुत बधाई. मैं उनके सुखी वैवाहकि जीवन की कामना करता हूं.” लेकिन सोशल मीडिया ने अल्बनीज की इस शादी को अलग ही अंदाज में लिया और जोड़ दिया उनका नाम मिर्जापुर वाले बाउजी से.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने 62 की उम्र में रचाई दूसरी शादी

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (62) ने अपनी साथी जोडी हेडन (46) से शादी कर ली है. यह शादी कैनबरा में प्रधानमंत्री के सरकारी घर, 'द लॉज' के बगीचे में एक छोटे और निजी समारोह में हुई. जोडी हेडन फाइनेंस सेक्टर में काम करती हैं और इस शादी के साथ ही पीएम एंथनी अल्बनीज ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पिछले 124 साल के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं.

Congratulations to my good friend, PM Anthony Albanese and Ms. Jodie Haydon on their wedding. Wishing them a happy married life.@AlboMP https://t.co/6Dyq4dw2TC — Narendra Modi (@narendramodi) November 29, 2025

पांच दिन की हनीमून यात्रा पर निकलने वाला है कपल

समारोह के बाद, अतिथियों ने सिडनी की एक स्थानीय शराब की भट्टी की बीयर का आनंद लिया, और नवविवाहित दम्पति स्टीवी वंडर के मशहूर गीत "साईन्ड, सील्ड, डिलीवर्ड (आई एम योर्स)" पर गलियारे से नीचे उतरे. शादी के तुरंत बाद, यह जोड़ा सोमवार से ऑस्ट्रेलिया के भीतर ही पांच दिवसीय हनीमून पर भी जाएगा. प्रधानमंत्री अल्बनीज, जिन्होंने 2019 में अपनी पिछली पत्नी को तलाक दिया था और उनका एक बालिग बेटा, नाथन है, उनकी मुलाकात जोडी हेडन से पांच साल पहले मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर के दौरान हुई थी. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मजे ले रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स को याद आए मिर्जापुर वाले बाउजी

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा...इन्हें देखकर मिर्जापुर वाले बाउजी याद आ गए. एक और यूजर ने लिखा...शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हमसे एक नहीं संभल रही, भाई ने दो दो कर ली.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल