हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बॉर्डर से लौटे सेना के जवानों ने परिवार को दिया सरप्राइज, इमोशनल कर देगा वायरल वीडियो

Video: बॉर्डर से लौटे सेना के जवानों ने परिवार को दिया सरप्राइज, इमोशनल कर देगा वायरल वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सेना के जवानों को अपने परिवार के लोगों से कई समय बाद मिलते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो ने यूजर्स को भावुक कर दिया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: अक्सर देखा जाता है कि देश की रक्षा और सेवा करने वाले सेना के जवान अपने घरों से कई महीनों और यहां तक की सालों तक दूर रहते हैं. ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके परिवार वालों को उनका बेसब्री से इंतजार रहता होगा. अगर सोचिए कई महीनों बाद अचानक आपका कोई खास इंसान आपके सामने आ जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा. हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि कैसे सेना के जवान अपने परिवार वालों को अचानक सारप्राइज देते हैं.

पत्नी को देखकर खुशी से झूम उठा शख्स

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि हवाई जहाज के अंदर एक सीट पर एक व्यक्ति बैठा होता है और पीछे व्यक्ति की पत्नी बैठी होती हैं, जो एक सोल्जर हैं. व्यक्ति को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है कि पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई है. महिला बार-बार व्यक्ति की सीट पर पैर मारती है, जिसके चलते व्यक्ति गुस्से से उठता है, लेकिन अपनी पत्नी को देखकर खुशी से झूम उठता है और उसे गले लगता है.

वीडियो में आगे एक ओर ऐसा किस्सा दिखाया गया है, जिसमें एक महिला हवाई जहाज में बैठी होती है और उसका सोल्जर पति अचानक उसकी साइड वाली सीट पर आकर बैठ जाता है. महिला जैसे ही अपने पति को देखती है वह बिल्कुल हैरान हो जाती है. 

वीडियो देख इमोशनल हुए यूजर्स

वीडियो में ऐसे कई सारे भावुक कर देने वाले पल दिखाए गए हैं, जिसमें सेना के जवानों को अपने परिवार से कई समय बाद मिलते दिखाया गया है. ये पल उनके साथ-साथ वीडियो देखने वाले तमाम लोगों के लिए भावुक कर देने वाला है.

वीडियो पर लोगों के कई इमोशनल कमेंट्स सामने आए हैं. लोगों ने कहा कि वीडयो देखकर आंखों में आंसू आ गए तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस वीडियो को देखकर पूरा दिन बन गया. इस तरह के कई सारे कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

Published at : 10 Nov 2025 03:02 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
