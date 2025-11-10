Video: जिम में 130 किलो वजन उठा रहा था शख्स, गले पर गिरी रॉड, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Social Media Viral Video: आजकल लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी गंभीर है. कुछ लोग फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं. जिम से जुड़े कई चौंकाने वाले हादसों की खबर सामने आती रहती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति वेट लिफ्टिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया.

व्यक्ति के गले पर गिरी 130 किलो वजन वाली रॉड

यह घटना ताइवान की बताई जा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जिम में काफी लोग वर्क आउट करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति भारी वेट को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है.

व्यक्ति भारी वेट को उठाकर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका बैलेंस नहीं बना पाता है और भारी वेट उसके गले पर गिर जाता है और व्यक्ति उसे उठा नहीं पाता है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि व्यक्ति बेंच पर लेटा है और उसके गले पर भारी वेट गिरा हुआ है, जिसके चलते व्यक्ति घबरा जाता है और वह सांस नहीं ले पाता है.

पास खड़े शख्स ने आखिरी मिनट में बचाई जान

आगे वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति वेट के कारण तड़प रहा होता है, तभी व्यक्ति को देखकर जिम में मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद करने आगे आते हैं. एक व्यक्ति वेट को हटाने लगता है और दूसरी तरफ एक लड़की भी वेट हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन व्यक्ति बेंच पर बेहोश हो जाता है और तुरंत काफी सारे लोग उसको उठाने की कोशिश करने लगते है.

ये पूरी घटना जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि इस तरह के भारी वेट उठाने के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.