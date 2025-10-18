हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स

मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स

घटना मिर्जापुर जिले के एक गांव की बताई जा रही है जहां दीपावली की तैयारियों में परिवार के सभी सदस्य जुटे हुए थे. इसी बीच युवती की मां ने सफाई में मदद न करने पर उसे डांट दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Oct 2025 08:27 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों मिर्जापुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती मोबाइल के ऊंचे टॉवर पर चढ़ी नजर आ रही है. देखने वालों की सांसें थम गईं जब उन्होंने देखा कि वो लड़की नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही. वजह जानकर हर कोई हैरान है क्योंकि मामला किसी बड़ी परेशानी या झगड़े का नहीं, बल्कि दीपावली की सफाई से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि मां ने घर की सफाई को लेकर बेटी को फटकार लगा दी, बस इतना ही कारण था कि युवती गुस्से में आकर सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई.

दिवाली की सफाई ना करने पर मां ने लगाई थी डांट

घटना मिर्जापुर जिले के एक गांव की बताई जा रही है जहां दीपावली की तैयारियों में परिवार के सभी सदस्य जुटे हुए थे. इसी बीच युवती की मां ने सफाई में मदद न करने पर उसे डांट दिया. बात बढ़ी और युवती नाराज होकर घर से निकल गई. कुछ ही देर बाद लोगों ने देखा कि वो गांव के पास बने मोबाइल टावर पर चढ़ गई है. पहले तो सबको लगा कि वह सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे झांकना शुरू किया तो लोगों में अफरातफरी मच गई. वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि लड़की टॉवर पर बगैर किसी भय के चढ़े जा रही है.

 
 
 
 
 
नीचे लग गया लोगों का मेला

वीडियो में देखा जा सकता है कि टॉवर पर जैसे ही लड़की चढ़ी वैसे ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई. लोग मोबाइल लेकर वीडियो बनाते रहे और वहां प्रशासन के पहुंचने से पहले ही लोगों का मेला लग गया. दावा किया जा रहा है कि पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद लड़की को सही सलामत टॉवर से उतार लिया गया. वीडियो देखने के बाद अब यूजर्स भी हैरान हैं.

यूजर्स बोले, उतर जा बहन वरना परमानेंट छुट्टी हो जाएगी

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मौत से डर नहीं लगता साहब, काम से लगता है. एक और यूजर ने लिखा...आजकल लोगों ने टॉवर को मजाक समझ लिया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर  ये कूद गई तो काम से परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, उतर जा बहन कुछ नहीं रखा इन सब ड्रामों में.

Published at : 18 Oct 2025 08:27 PM (IST)
