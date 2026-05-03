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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसमंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना

समंदर की गहराई में शान से लहराया तिरंगा, अंडमान में रचा गया इतिहास, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना

समुद्र के भीतर गोताखोरों की एक बड़ी टीम तिरंगे को संभालते हुए धीरे-धीरे फैलाती है . चारों तरफ नीले पानी के बीच जब तिरंगे के तीन रंग उभरते हैं तो नजारा बेहद शानदार बन जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 03 May 2026 02:45 PM (IST)
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नीले समंदर की गहराइयों में जब तिरंगा लहराया तो वो नजारा सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि पूरे देश के गर्व का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया. अंडमान और निकोबार द्वीप ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था. जहां आमतौर पर झंडा ऊंचे पहाड़ों या इमारतों पर फहराया जाता है, वहीं इस बार भारत का तिरंगा समुद्र की गहराई में लहराया गया. ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, साहस और जज्बे का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा.

समुद्र की गहराई में लहराया तिरंगा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने शनिवार को इतिहास रचते हुए समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया . स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर 60×40 मीटर का विशाल तिरंगा विशेष तकनीक और शानदार समन्वय के साथ समुद्र की गहराई में स्थापित किया गया. इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम और कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया. यह पूरा ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था क्योंकि पानी के अंदर इतनी बड़ी संरचना को संभालना आसान नहीं होता.

 
 
 
 
 
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गोताखोरों की बड़ी टीम ने निभाई मुख्य भूमिका

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि समुद्र के भीतर गोताखोरों की एक बड़ी टीम तिरंगे को संभालते हुए धीरे-धीरे फैलाती है. चारों तरफ नीले पानी के बीच जब तिरंगे के तीन रंग उभरते हैं तो नजारा बेहद शानदार और भावुक कर देने वाला बन जाता है . ऊपर पानी की सतह पर नावें और सुरक्षा टीम मौजूद दिखाई देती हैं, जबकि नीचे गोताखोर पूरी सटीकता के साथ इस मिशन को अंजाम देते हैं . बताया जा रहा है कि इस पूरे आयोजन में खास तरह के वॉटर-रेसिस्टेंट मटेरियल और एंकरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि झंडा स्थिर रह सके.

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यूजर्स ने भी जमकर की तारीफ

सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक पल को देखकर लोगों का जोश सातवें आसमान पर है . यूजर्स इसे "समंदर में भारत की शान" बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि "अब तिरंगा सिर्फ जमीन और आसमान ही नहीं, पानी में भी लहरा रहा है". कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे गर्व वाला दृश्य बताया और गोताखोरों की टीम को सलाम किया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं.

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Published at : 03 May 2026 02:45 PM (IST)
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