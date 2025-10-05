Video: रियल लाइफ हीरो! छत से लटका मासूम, शख्स ने दौड़कर लपक लिया, हैरान कर देगा वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक मासूम की जान बाल-बाल बचाई. वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा अपने घर की छत पर लटका हुआ नजर आ रहा है और वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन व्यक्ति के साहस और हिम्मत के कारण उसे कुछ नहीं हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं.

व्यक्ति ने बच्चे को छत से गिरने से बचाया

हालांकि, ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि बच्चा अपनी छत से नीचे लटका हुआ है और जैसे ही व्यक्ति बच्चे को लटका हुआ देखता है वो तुरंत दौड़कर उसे बचाने आ जाता है. बच्चे छत की दीवार को पकड़े हुए होता है और किसी भी समय उसका हाथ फिसल सकता था.

हीरो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होते हैं रियल लाइफ में भी होते जा हैं



अभी तक न देखे हो तो देख लीजिए 🫡 pic.twitter.com/Jbt6EABOT9 — Uday Bhan Singh (@IAMUdya) October 3, 2025

व्यक्ति नीचे खड़ा हो जाता है कि जैसे बच्चा गिरे वो उसे पकड़ ले और कुछ ही मिनट में बच्चे का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला होता है, वैसे ही व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती है.

घटना के बाद व्यक्ति ने घर वालों को सूचना दी

अगर व्यक्ति समय रहते बच्चे को नहीं पकड़ता तो बच्चे को कई गंभीर चोटें भी आ सकती थी. उसके बाद व्यक्ति ने घर वालों को सूचना दी और सही सलामत बच्चे को घरवालों को सौंप दिया. सोशल मीडिया पर व्यक्ति के इस हिम्मत भरे काम की खूब तारीफ हो रही है. लोगों ने कहा कि अगर व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आता तो बड़ी घटना हो सकती थी.

कई लोगों ने परिवार के लोगों पर सवाल भी खड़े किए है. उन्होंने कहा कि जिस घर में छोटे बच्चे हो उनका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सही गलत नहीं पता होता है, जिस कारण वे इस तरह कि जोखिम भरी स्थिति में पहुंच सकते हैं.