हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: रियल लाइफ हीरो! छत से लटका मासूम, शख्स ने दौड़कर लपक लिया, हैरान कर देगा वीडियो

Video: रियल लाइफ हीरो! छत से लटका मासूम, शख्स ने दौड़कर लपक लिया, हैरान कर देगा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की हिम्मत और साहस के कारण एक बच्चे की जान बच गई. बच्चा अपने घर की छत पर लटका हुआ था, लेकिन व्यक्ति ने उसे समय रहते लपक लिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ने एक मासूम की जान बाल-बाल बचाई. वीडियो में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा अपने घर की छत पर लटका हुआ नजर आ रहा है और वह गिरने ही वाला होता है, लेकिन व्यक्ति के साहस और हिम्मत के कारण उसे कुछ नहीं हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग व्यक्ति की सराहना कर रहे हैं.

व्यक्ति ने बच्चे को छत से गिरने से बचाया

हालांकि, ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि बच्चा अपनी छत से नीचे लटका हुआ है और जैसे ही व्यक्ति बच्चे को लटका हुआ देखता है वो तुरंत दौड़कर उसे बचाने आ जाता है. बच्चे छत की दीवार को पकड़े हुए होता है और किसी भी समय उसका हाथ फिसल सकता था.

व्यक्ति नीचे खड़ा हो जाता है कि जैसे बच्चा गिरे वो उसे पकड़ ले और कुछ ही मिनट में बच्चे का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला होता है, वैसे ही व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, जिसके कारण उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आती है.

घटना के बाद व्यक्ति ने घर वालों को सूचना दी 

अगर व्यक्ति समय रहते बच्चे को नहीं पकड़ता तो बच्चे को कई गंभीर चोटें भी आ सकती थी. उसके बाद व्यक्ति ने घर वालों को सूचना दी और सही सलामत बच्चे को घरवालों को सौंप दिया. सोशल मीडिया पर व्यक्ति के इस हिम्मत भरे काम की खूब तारीफ हो रही है. लोगों ने कहा कि अगर व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आता तो बड़ी घटना हो सकती थी.

कई लोगों ने परिवार के लोगों पर सवाल भी खड़े किए है. उन्होंने कहा कि जिस घर में छोटे बच्चे हो उनका ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें सही गलत नहीं पता होता है, जिस कारण वे इस तरह कि जोखिम भरी स्थिति में पहुंच सकते हैं.

Published at : 05 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
