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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1600 करोड़ की नेटवर्थ, फिर क्यों अमिताभ बच्चन काम से नहीं ले सकते एक दिन की भी छुट्टी? बिग बी ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह

1600 करोड़ की नेटवर्थ, फिर क्यों अमिताभ बच्चन काम से नहीं ले सकते एक दिन की भी छुट्टी? बिग बी ने खुद बताई चौंकाने वाली वजह

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में खुलासा किया कि वो काम से एक दिन का भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं. 83 की उम्र में भी उन्हें काम करना पसंद है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 03:01 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में छह दशक से भी ज्यादा समय में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. आज भी उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी दर्शकों को बांधे रखती है. फिल्मों के अलावा वह कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि काम से दूर रहना उन्हें असहज क्यों महसूस कराता है.

अमिताभ बच्चन ने अपने खाली दिन के बारे में कहा कि जब दिन बिना किसी प्लान के गुजरता है तो उन्हें अजीब लगता है. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि काम न करने की स्थिति उन्हें परेशान करती है और ऐसा लगता है कि दिन अधूरा रह गया.

83 की उम्र में भी काम करना पसंद करते हैं बिग बी
अमिताभ बच्चन ने लिखा, 'एक दिन जो केवल आलस से भरा हो, बिना किसी कारण के, हर दिन काम न करना मेरे लिए परेशान करने वाला लगता है. जब आप रोज़ाना शेड्यूल के हिसाब से काम नहीं करते, तो सालों की आदत और डिसिप्लिन से बनी चीजे टूट जाती है. '

 
 
 
 
 
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उन्होंने कहा कि ऐसे दिन उनके लिए भावनात्मक रूप से असर डालते हैं. जब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होतीं, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है. कुछ लोगों को आराम मिलता है, लेकिन उनके लिए यह स्थिति चिंता और बेचैनी पैदा कर सकती है. उनका मानना है कि यह बेचैनी दिमाग और शरीर दोनों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए रोज़ाना की दिनचर्या बनाए रखना बहुत जरूरी है.

16 सौ करोड़ है नेटवर्थ
बता दे, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ1600 करोड़ रुपये मानी जाती है. लेकिन इसके बावजूद उनका नजरिया अब भी वही है. वो हमेशा एक्टिव और बिजी रहना पसंद करते हैं. 

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Published at : 06 Apr 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
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