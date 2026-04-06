अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जानवर भी कितने समझदार हो सकते हैं. इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता हमेशा से खास रहा है, लेकिन अब यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पालतू सुअर अपने मालिक से “बात” करता हुआ दिखाई देता है. जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सुअर बटन दबाकर अपनी बात कहता है और अपनी जरूरतें जाहिर करता है. इतना ही नहीं, इस सुअर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

अपने मालिक से बातें करता है ये सुअर

यह अनोखा मामला United States का है, जहां Merlin नाम का एक पॉटबेलीड पिग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस सुअर का वजन करीब 82 किलो है, लेकिन इसकी खासियत इसका वजन नहीं बल्कि इसका “बोलने” का तरीका है. दरअसल, मर्लिन अपने घर में रखे अलग-अलग रंगों के करीब 25 बटन का इस्तेमाल करता है. ये बटन अलग-अलग शब्द और भावनाएं व्यक्त करते हैं. जब मर्लिन अपनी नाक से इन बटन को दबाता है, तो उनसे आवाज निकलती है जैसे “गुड मॉर्निंग”, “खाना चाहिए”, “हां”, “नहीं” या फिर “मैं गुस्से में हूं”.

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खास तरह से किया है ट्रेन, गिनीज बुक में दर्ज है रिकॉर्ड

मर्लिन की मालकिन Mina Alali ने पिछले चार सालों में उसे इस तरह ट्रेन किया है. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे मर्लिन ने यह समझना शुरू कर दिया कि कौन सा बटन किस चीज के लिए है. अब वह अपनी जरूरत और मूड के हिसाब से सही बटन दबा लेता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही मर्लिन के वीडियो शेयर किए गए, वह तेजी से वायरल हो गए. @merlinthepig नाम के अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि मर्लिन के नाम सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पिग का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है.

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सोशल मीडिया भी है हैरान

इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे जानवरों की समझदारी का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे इंसान और जानवर के रिश्ते की नई मिसाल मान रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस “बोलने वाले सुअर” को देखकर हैरान है. यह एक बार फिर साबित करता है कि अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, तो जानवर भी इंसानों की तरह अपनी बात कह सकते हैं.

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