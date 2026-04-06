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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSmart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान

Smart Pig: अपने मालिक से बटन दबाकर बात करता है 82 किलो का यह स्मार्ट पिग, वीडियो देख लोग हैरान

इस सुअर का वजन करीब 82 किलो है, लेकिन इसकी खासियत इसका वजन नहीं बल्कि इसका “बोलने” का तरीका है. दरअसल, मर्लिन अपने घर में रखे अलग-अलग रंगों के करीब 25 बटन का इस्तेमाल करता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 06 Apr 2026 08:36 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जानवर भी कितने समझदार हो सकते हैं. इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता हमेशा से खास रहा है, लेकिन अब यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पालतू सुअर अपने मालिक से “बात” करता हुआ दिखाई देता है. जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सुअर बटन दबाकर अपनी बात कहता है और अपनी जरूरतें जाहिर करता है. इतना ही नहीं, इस सुअर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

अपने मालिक से बातें करता है ये सुअर

यह अनोखा मामला United States का है, जहां Merlin नाम का एक पॉटबेलीड पिग इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस सुअर का वजन करीब 82 किलो है, लेकिन इसकी खासियत इसका वजन नहीं बल्कि इसका “बोलने” का तरीका है. दरअसल, मर्लिन अपने घर में रखे अलग-अलग रंगों के करीब 25 बटन का इस्तेमाल करता है. ये बटन अलग-अलग शब्द और भावनाएं व्यक्त करते हैं. जब मर्लिन अपनी नाक से इन बटन को दबाता है, तो उनसे आवाज निकलती है जैसे “गुड मॉर्निंग”, “खाना चाहिए”, “हां”, “नहीं” या फिर “मैं गुस्से में हूं”.

 
 
 
 
 
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खास तरह से किया है ट्रेन, गिनीज बुक में दर्ज है रिकॉर्ड

मर्लिन की मालकिन Mina Alali ने पिछले चार सालों में उसे इस तरह ट्रेन किया है. उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे मर्लिन ने यह समझना शुरू कर दिया कि कौन सा बटन किस चीज के लिए है. अब वह अपनी जरूरत और मूड के हिसाब से सही बटन दबा लेता है. सोशल मीडिया पर जैसे ही मर्लिन के वीडियो शेयर किए गए, वह तेजी से वायरल हो गए. @merlinthepig नाम के अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि मर्लिन के नाम सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पिग का रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया भी है हैरान

इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग इसे जानवरों की समझदारी का शानदार उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे इंसान और जानवर के रिश्ते की नई मिसाल मान रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस “बोलने वाले सुअर” को देखकर हैरान है. यह एक बार फिर साबित करता है कि अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, तो जानवर भी इंसानों की तरह अपनी बात कह सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 08:36 AM (IST)
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