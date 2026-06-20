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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए', मुंबई मेट्रो में सफर कर दीवानी हुई अमेरिकी महिला, वीडियो वायरल

'अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए', मुंबई मेट्रो में सफर कर दीवानी हुई अमेरिकी महिला, वीडियो वायरल

Viral video: इस वायरल वीडियो को 'spicygori' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसे लिज नाम की अमेरिकी महिला और उनके भारतीय पति शिव चलाते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर भारत की कमियां निकालने वाले विदेशी वीडियो दिख जाते हैं, लेकिन इस बार एक अमेरिकी महिला ने भारत के विकास और यहां की व्यवस्था को देखकर जो कहा है, उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. भारत में रह रही एक अमेरिकी महिला ने जब पहली बार मुंबई मेट्रो में सफर किया, तो वह यहां की चकाचक सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं को देखकर दंग रह गई. उसने साफ शब्दों में कह दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में अमेरिका को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. इस अमेरिकी 'गोरी' का मुंबई मेट्रो का यह सफरनामा अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं.

मात्र 20 रुपये के टिकट में मिला न्यूयॉर्क से बेहतर अहसास

इस वायरल वीडियो को 'spicygori' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसे लिज नाम की अमेरिकी महिला और उनके भारतीय पति शिव चलाते हैं. वीडियो में लिज मुंबई मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. मात्र 20 रुपये का टिकट खरीदने के बाद जैसे ही वह स्टेशन के अंदर गईं, वहां की चमचमाती सफाई देखकर हैरान रह गईं. लिज ने सुरक्षा के लिए लगे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स की तारीफ की और ट्रेन में बैठते ही कहा कि यह मेट्रो उनके अपने देश के न्यूयॉर्क सबवे से कहीं ज्यादा साफ-सुथरी और सुरक्षित है. इसके अलावा मुंबई की उमस भरी गर्मी के बीच मेट्रो के कड़क एसी ने उनका दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
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'महिला कोच' देखकर हुईं गदगद, कहा- ये सुविधा कहीं नहीं देखी

सफर के दौरान लिज को मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व अलग डिब्बा दिखा, जिसे देखकर वह बेहद खुश हुईं. उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की है, लेकिन ऐसी शानदार और सुरक्षित सुविधा उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिली. पूरे सफर को 'शानदार' बताते हुए लिज ने वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि "अमेरिका को भारत से सीखने की जरूरत है". लिज का यह अंदाज और भारत की तारीफ करने का तरीका लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

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'आपका भारत में स्वागत है' यूजर्स ने लुटाया प्यार

वीडियो वायरल होते ही भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने गर्व से लिखा, "अमेरिका को सीख लेनी चाहिए वाली बात कहकर आपने हमारा दिल जीत लिया, आपका भारत में हमेशा स्वागत है". वहीं दूसरे यूजर ने उन्हें सलाह देते हुए लिखा, "मैडम, आपको मुंबई की अंडरग्राउंड एक्वा लाइन मेट्रो में भी सफर करना चाहिए, वो इससे भी ज्यादा बेहतरीन है". एक अन्य महिला यूजर ने कमेंट किया, "लेडीज कोच महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और खुशी है कि विदेशी लोग भी अब भारत के इस बदलते और साफ-सुथरे रूप की तारीफ कर रहे हैं".

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 06:27 PM (IST)
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