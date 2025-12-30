"इनसे सीखना होगा" अमेरिकी एयरलाइन ने छोटी सी गलती पर यात्री को दिया भारी डिस्काउंट- अब हो रही तारीफ

हाल ही में हुए इंडिगो क्राइसिस से तो आप सभी वाकिफ होंगे. सैकड़ों फ्लाइट्स का कैंसिलेशन और यात्रियों के सवालों पर मैनेजमेट की चुप्पी ने सभी का खून खौला दिया था. लेकिन एक ओर जहां भारत में निजी एयरलाइंस अपनी मनमानी करती हैं तो वहीं अमेरिका से आया एक वीडियो सुकून देने वाला है. वीडियो में एक भारतीय शख्स अमेरिकी एयरलाइन में यात्रा करते हुए कुछ ऐसा दिखाता है जिसे देखकर एक बार के लिए आंखों पर विश्वास करना ही नामुमकिन सा लगने लगता है.

छोटी सी गलती पर एयरलाइन ने यात्री को दिया बड़ा डिस्काउंट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय ट्रेवल व्लॉगर जिसका नाम अरबाज है अमेरिका में अमेरिकी एयरलाइन में यात्रा करता दिखाई दे रहा है. इस हवाई यात्रा के दौरान अरबाज दिखाते हैं कि उनकी सीट के सामने लगी फूड ट्रे जिसे खाने पीने और दूसरे कामों के लिए यात्री इस्तेमाल करते हैं उसका स्टॉपर टूट गया है जिसकी वजह से ट्रे बार बार गिर रही है.

एयरलाइन ने दिया 9 हजार का डिस्काउंट

अरबाज कहते हैं कि भाई इससे मुझे कोई खास परेशानी भी नहीं है, लेकिन एयरलाइन वालों ने मुझे पर्सनली सॉरी बोला है और मेरी अगली यात्रा पर 100 डॉलर यानी करीब 9 हजार रुपये माफ भी कर दिए है. इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो वाकई में एयरलाइन को ऑपरेट करने और यात्रियों से सही व्यवहार का सीधा सीधा उदाहरण पेश कर रहा है. अब इंटरनेट यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, अमेरिका इसलिए ही नंबर वन है

वीडियो को arbaazvlogs नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसलिए ही अमेरिका नंबर वन है. एक और यूजर ने लिखा...अमेरिका क्या कहता था और आज भी अमेरिका कह ही रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हमारे यहां तो जवाब तक नहीं देते.

