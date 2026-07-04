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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं' बॉस ने मांगी लीव एप्लीकेशन तो कर्मचारी ने दिया मजेदार जवाब, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

'मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं' बॉस ने मांगी लीव एप्लीकेशन तो कर्मचारी ने दिया मजेदार जवाब, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉस और एम्पलॉय की एक चैट काफी वायरल हो रही है जिसे पढ़कर यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. आप भी इसे पढ़ने के बाद लोटपोट होने वाले हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉस और कर्मचारी की एक मजेदार व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हो रही है. कर्मचारी ने बुखार की वजह से छुट्टी मांगी, लेकिन जब बॉस ने डॉक्टर की पर्ची मांगी तो उसने ऐसा जवाब दिया कि पढ़ने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यही वजह है कि यह चैट इंटरनेट पर खूब शेयर की जा रही है. मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

बुखार की छुट्टी से शुरू हुई पूरी कहानी

वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक कर्मचारी सुबह अपने बॉस को मैसेज करता है, "सर नहीं आ पाऊंगा, फीवर बढ़ गया है." इस पर बॉस जवाब देते हैं, "चलो डॉक्टर के पास चलते हैं." कर्मचारी कहता है कि जरूरत होगी तो बता देगा और फिलहाल पैरासिटामोल ले रहा है. इसके बाद बॉस बताते हैं कि डायरेक्टर का आदेश है कि जो भी बीमार हो, उसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखानी होगी.

कर्मचारी का जवाब पढ़कर छूट जाएगी हंसी

इसके बाद कर्मचारी ने ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी चैट को वायरल बना दिया. उसने लिखा, "मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूं सर. लीव रहती है, लीव ली मैंने. खुद डॉक्टर हैं वो, बोलो मेरे नाम की प्रिस्क्रिप्शन बना लें. नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन और पैरेंट्स सिग्नेचर वाली लीव एप्लिकेशन मेरे पास नहीं है. और मैं अभी आराम कर रहा हूं, मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दूंगा." कर्मचारी का यह तंज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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यूजर्स ने ले लिए बॉस के मजे

पोस्ट को @WhateverVishal नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कर्मचारी ने एक दम ठीक किया. एक और यूजर ने लिखा...सिक लीव किस लिए होती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतनी बेइज्जती पर तो बॉस को शर्म आ जानी चाहिए थी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 10:06 AM (IST)
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