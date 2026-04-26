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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: भौजी के साथ लड़के का डांस देख गांव वालों के उड़ गए हो, वीडियो देख आपको भी आएगी शर्म

Viral Video: भौजी के साथ लड़के का डांस देख गांव वालों के उड़ गए हो, वीडियो देख आपको भी आएगी शर्म

Viral Video: सोशल मीडिया पर अलग-अलग डांस के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस डांस की बात कुछ अलग है. क्या खास है इस वायरल वीडियो में

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 26 Apr 2026 12:32 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर शादियों में डांस के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस जैसा शायद ही देखा हो. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी शादी या छोटे समारोह का बताया जा रहा है, जहां ढेर सारे लोग डांस और मस्ती कर रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट तो एक लड़के और उसकी भौजी ने ले रखी है. इस वीडियो में एक लड़का और गांव की भाभी ने ऐसा डांस किया है कि सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं. उनका डांस देखने के बाद लोग हैरान भी हैं और साथ ही हंस भी रहे हैं.

डांस में इतना खो गए दोनों कि गिरने के बाद भी नहीं रुके 

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़का और महिला बिना किसी झिझक के पूरे जोश में डांस कर रहे हैं. दोनों एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए इतने मस्त हो जाते हैं कि आसपास की भी उन्हें कोई सुध-बुध नहीं रहती. हालात ऐसे हो जाते हैं कि डांस करते-करते ही दोनों एक-दूसरे को पकड़कर गिर जाते हैं, लेकिन तब भी उनका डांस नहीं रुकता. यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोग भी थोड़ा झिझक जाते हैं और माहौल कुछ अजीब सा हो जाता है.

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सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इस वायरल  वीडियो को @ShaiQbit नाम के X (पहले ट्विटर) हैंडल से शेयर किया गया है, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने जमकर कमेंट्स किए हैं, कोई कह रहा है, “इनके आगे तो नागिन डांस भी फेल है”, तो एक यूजर ने यहां तक कह दिया कि “इनके जैसा डांस तो Hrithik Roshan भी नहीं कर सकता.” इन मजेदार प्रतिक्रियाओं ने वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है. जहां बहुत से लोग इस वायरल वीडियो को हल्के-फुल्के मनोरंजन के तौर पर ले रहे हैं और इसे गांव की मस्ती बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे मर्यादा से जोड़कर भी देख रहे हैं. उनका मानना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस तरह का व्यवहार थोड़ा संभलकर होना चाहिए. फिलहाल यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हर कोई इसे अपने नजरिए से देख रहा है.

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Published at : 26 Apr 2026 12:32 PM (IST)
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