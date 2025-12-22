हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहकीकत में राम और आईने में हनुमान, मुस्लिम शख्स ने बनाई श्री राम की अनोखी तस्वीर- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

हकीकत में राम और आईने में हनुमान, मुस्लिम शख्स ने बनाई श्री राम की अनोखी तस्वीर- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

सामने से देखने पर तस्वीर में श्री राम नजर आते हैं लेकिन जब इस तस्वीर को आईना दिखाया जाता है तो श्री राम का अक्स हनुमान में बदल जाता है और यही चीज इस तस्वीर को सबसे अलग बनाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Dec 2025 04:08 PM (IST)
आपने श्री राम और हनुमान की कई तस्वीरें और मूर्तियां अपने जीवनकाल में देखी होंगी. हर रूप और मूरत श्री राम की सुहानी ही लगती है. लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर इस वक्त श्री राम की वायरल हो रही है उसे देखने के बाद आप न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि इसे बनाने वाले की तारीफ भी करने लगेंगे. दरअसल, इस तस्वीर को अकबर मोमिन नाम के मुस्लिम शख्स ने बनाया है और इस तस्वीर की खासियत वाकई में हैरान कर देने वाली है.

अकबर मोमिन नाम के शख्स ने बनाई श्री राम की अनोखी तस्वीर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अकबर मोमिन नाम के शख्स ने श्री राम की ऐसी तस्वीर अपने हाथों से बनाई है जो थ्री डी है. सामने से देखने पर तस्वीर में श्री राम नजर आते हैं लेकिन जब इस तस्वीर को आईना दिखाया जाता है तो श्री राम का अक्स हनुमान में बदल जाता है और यही चीज इस तस्वीर को सबसे अलग बनाती है. वीडियो दिखता है कि कैसे अकबर मोमिन तस्वीर को आईना दिखाते हैं और तस्वीर आईने में हनुमान के अक्स में नजर आने लगती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brightside of Bharat 🇮🇳 (@brightside.of.bharat)

25 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा गया वीडियो

आपको बता दें कि अकबर मोमिन 69 साल के हैं और गुजरात के रहने वाले हैं. उन्हें थ्री डी पेंटिग बनाने का सालों का अनुभव है. उनके इस वीडियो को 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और भर भरकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो में अकबर मोमिन तस्वीर बनाने के बाद थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं. अब इंटरनेट पर लोग अकबर मोमिन की जमकर तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

यूजर्स ने की अकबर मोमिन की जमकर तारीफ

वीडियो को  akbarmomin3dartist ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या कमाल के आर्टिस्ट हो आप, सलाम है आपको. एक और यूजर ने लिखा...ये बंदा एआई से भी ज्यादा तेज है, कमाल की तस्वीर बनाई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या इस पेंटिंग को बेचा जाएगा? अगर हां तो इसकी कीमत क्या होगी.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

Published at : 22 Dec 2025 04:08 PM (IST)
Embed widget