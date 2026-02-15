हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: स्टेडियम से सीधे ट्रेंडिंग तक: कौन हैं आइरा रावत जिन पर अटक गई इंटरनेट की नजर?

Video: स्टेडियम से सीधे ट्रेंडिंग तक: कौन हैं आइरा रावत जिन पर अटक गई इंटरनेट की नजर?

स्टेडियम से सामने आई तस्वीरों में आइरा नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट में नजर आईं. कैमरा जैसे ही उन पर गया, उनकी सहज मुस्कान और मैच को लेकर उत्साह ने लोगों का ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Feb 2026 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप मैच में जहां मैदान पर खिलाड़ी चमक रहे थे, वहीं स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में बैठी एक लड़की अचानक सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गई. नाम है आइरा रावत. मैच खत्म होते-होते इंटरनेट का फोकस स्कोरबोर्ड से हटकर उस लड़की पर आ गया, जिसकी कुछ तस्वीरें और रिएक्शन क्लिप्स वायरल हो गए. रातोंरात उसके फॉलोअर्स हजारों से लाखों में पहुंच गए और टाइमलाइन पर सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी. लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये लड़की है कौन?

कौन हैं वर्ल्डकप से सुर्खियों में आईं आइरा रावत?

दरअसल, स्टेडियम से सामने आई तस्वीरों में आइरा नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट में नजर आईं. कैमरा जैसे ही उन पर गया, उनकी सहज मुस्कान और मैच को लेकर उत्साह ने लोगों का ध्यान खींच लिया. कुछ ही घंटों में स्क्रीनशॉट्स, रील्स और मीम्स की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे “मेन कैरेक्टर एनर्जी” बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर मैच से ज्यादा एक दर्शक क्यों ट्रेंड कर रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aira Rawat (@aira_rawat_)

रियल है या है एआई कैरेक्टर

इसी बीच एक और बहस छिड़ गई कि क्या आइरा सच में रियल हैं या फिर एआई से बनाई गई कोई डिजिटल पर्सनालिटी? कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उनकी तस्वीरें “कुछ ज्यादा परफेक्ट” लगती हैं और प्रोफाइल पर मौजूद कुछ फोटो एआई जनरेटेड जैसे नजर आते हैं. हालांकि, उनके नाम में मौजूद ‘AI’ को लेकर भी मजाक और अटकलें तेज हो गईं. कई लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में असली और आर्टिफिशियल के बीच की लाइन बहुत पतली हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

इन मुद्दों पर भी हो रही सोशल मीडिया पर चर्चा

जो लोग उन्हें पहले से फॉलो कर रहे थे, उनके लिए यह वायरल होना उतना चौंकाने वाला नहीं था. आइरा लंबे समय से क्रिकेट की दीवानी रही हैं और अपने सोशल मीडिया पर मैच डे आउटफिट्स, स्टेडियम सेल्फी और पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पोस्ट करती रही हैं. पुराने पोस्ट्स भी अब तेजी से शेयर हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के प्रति अपनी फैन फीलिंग्स जाहिर की थीं. इंटरनेट ने उनके पुराने इंटरव्यू और कमेंट्स भी ढूंढ निकाले और बहस का नया दौर शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

Published at : 15 Feb 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
Viral News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
राजस्थान
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
इंडिया
'टीपू की लाश के पास से सोने की अंगूठी निकली, जिस पर राम लिखा था', महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद पर बोले ओवैसी
'टीपू की लाश के पास से सोने की अंगूठी निकली, जिस पर राम लिखा था', टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद पर बोले ओवैसी
Advertisement

वीडियोज

India vs Pakistan Match: फ्रंटफुट पर हिंदुस्तान..बैकफुट पर पाकिस्तान | Shoaib Akhtar | Mohammad Kaif
India Vs Pakistan Match: मुकाबले की घड़ी आई...टीम इंडिया का जोश हाई | t20 World Cup
Sadhguru के आश्रम में महाशिवरात्रि कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले की झलक | Isha Foundation
Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
राजस्थान
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
जोधपुर काला हिरण शिकार केस: सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारों के भविष्य पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
इंडिया
'टीपू की लाश के पास से सोने की अंगूठी निकली, जिस पर राम लिखा था', महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद पर बोले ओवैसी
'टीपू की लाश के पास से सोने की अंगूठी निकली, जिस पर राम लिखा था', टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद पर बोले ओवैसी
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
PM मोदी नहीं, तारिक रहमान के शपथग्रहण में भारत की ओर से शामिल होगा ये नेता, सामने आया नाम
ट्रेंडिंग
Video: खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
खुशियों के काफिले में चीख-पुकार! बारात में जा रही दूल्हे की कार खेत में पलटी, वीडियो वायरल
शिक्षा
UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नियम सख्त, कॉपी में रुपये रखे तो छात्र-शिक्षक दोनों पर होगा एक्शन
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget