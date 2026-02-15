भारत बनाम अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप मैच में जहां मैदान पर खिलाड़ी चमक रहे थे, वहीं स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में बैठी एक लड़की अचानक सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गई. नाम है आइरा रावत. मैच खत्म होते-होते इंटरनेट का फोकस स्कोरबोर्ड से हटकर उस लड़की पर आ गया, जिसकी कुछ तस्वीरें और रिएक्शन क्लिप्स वायरल हो गए. रातोंरात उसके फॉलोअर्स हजारों से लाखों में पहुंच गए और टाइमलाइन पर सिर्फ उसी की चर्चा होने लगी. लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये लड़की है कौन?

कौन हैं वर्ल्डकप से सुर्खियों में आईं आइरा रावत?

दरअसल, स्टेडियम से सामने आई तस्वीरों में आइरा नीली टी-शर्ट और सफेद स्कर्ट में नजर आईं. कैमरा जैसे ही उन पर गया, उनकी सहज मुस्कान और मैच को लेकर उत्साह ने लोगों का ध्यान खींच लिया. कुछ ही घंटों में स्क्रीनशॉट्स, रील्स और मीम्स की बाढ़ आ गई. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे “मेन कैरेक्टर एनर्जी” बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर मैच से ज्यादा एक दर्शक क्यों ट्रेंड कर रही है.

View this post on Instagram A post shared by Aira Rawat (@aira_rawat_)

रियल है या है एआई कैरेक्टर

इसी बीच एक और बहस छिड़ गई कि क्या आइरा सच में रियल हैं या फिर एआई से बनाई गई कोई डिजिटल पर्सनालिटी? कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उनकी तस्वीरें “कुछ ज्यादा परफेक्ट” लगती हैं और प्रोफाइल पर मौजूद कुछ फोटो एआई जनरेटेड जैसे नजर आते हैं. हालांकि, उनके नाम में मौजूद ‘AI’ को लेकर भी मजाक और अटकलें तेज हो गईं. कई लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में असली और आर्टिफिशियल के बीच की लाइन बहुत पतली हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

इन मुद्दों पर भी हो रही सोशल मीडिया पर चर्चा

जो लोग उन्हें पहले से फॉलो कर रहे थे, उनके लिए यह वायरल होना उतना चौंकाने वाला नहीं था. आइरा लंबे समय से क्रिकेट की दीवानी रही हैं और अपने सोशल मीडिया पर मैच डे आउटफिट्स, स्टेडियम सेल्फी और पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पोस्ट करती रही हैं. पुराने पोस्ट्स भी अब तेजी से शेयर हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के प्रति अपनी फैन फीलिंग्स जाहिर की थीं. इंटरनेट ने उनके पुराने इंटरव्यू और कमेंट्स भी ढूंढ निकाले और बहस का नया दौर शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल