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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगAI तस्वीर ने पूरे शहर में लगवा दिया लॉकडाउन, अब बनाने वाले शख्स के पीछे पड़ी पूरे शहर की पुलिस

AI तस्वीर ने पूरे शहर में लगवा दिया लॉकडाउन, अब बनाने वाले शख्स के पीछे पड़ी पूरे शहर की पुलिस

तस्वीर की कीमत इतनी भारी पड़ गई कि अब वही शख्स जेल जाने की कगार पर खड़ा है. एक फोटो ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन को कई दिनों तक गलत दिशा में दौड़ाया, स्कूल बंद कराए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 03 May 2026 07:02 AM (IST)
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सोशल मीडिया के इस दौर में एक तस्वीर कितनी ताकतवर हो सकती है, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा . साउथ कोरिया से सामने आई एक घटना ने दिखा दिया कि AI से बनी एक फोटो भी पूरे शहर में डर और अफरा-तफरी फैला सकती है. लोग जिस तस्वीर को सच मानकर घबराए बैठे थे, वो दरअसल एक शख्स का “मजाक” निकला.

लेकिन इस मजाक की कीमत इतनी भारी पड़ गई कि अब वही शख्स जेल जाने की कगार पर खड़ा है. एक फोटो ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन को कई दिनों तक गलत दिशा में दौड़ाया, स्कूल बंद कराए और पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया. अब ये मामला सिर्फ एक वायरल फोटो का नहीं, बल्कि AI के खतरनाक इस्तेमाल का बड़ा उदाहरण बन गया है.

AI फोटो ने मचा दिया हड़कंप

दरअसल, साउथ कोरिया के डेज़ॉन शहर में एक भेड़िया (Neukgu) चिड़ियाघर से भाग गया था. इसी बीच एक 40 साल के शख्स ने AI की मदद से शहर की सड़कों पर घूमते भेड़िए की फोटो बना दी और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. फोटो इतनी असली लग रही थी कि लोग इसे सच मान बैठे और देखते ही देखते डर का माहौल बन गया.

पुलिस और प्रशासन की बढ़ी मुश्किल

इस एक फर्जी फोटो की वजह से पुलिस और फायर ब्रिगेड को बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा. प्रशासन को लोगों की सुरक्षा के लिए स्कूल तक बंद करने पड़े. अधिकारियों के मुताबिक इस AI फोटो की वजह से भेड़िए को पकड़ने में करीब 9 दिन की देरी हो गई और पूरा सिस्टम गलत दिशा में लग गया.

‘मजाक’ पड़ा भारी

जब असली भेड़िया शहर के बाहर मिला, तब जाकर सच्चाई सामने आई कि वायरल फोटो नकली थी. फोटो बनाने वाले शख्स ने कहा कि उसने ये “मजाक के लिए” किया था. लेकिन अब उसी मजाक के लिए उसे 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर बहस तेज

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें लोगों में डर और भ्रम फैलाती हैं. अब सवाल उठ रहा है कि AI के इस्तेमाल पर सख्त नियम होने चाहिए या नहीं. एक यूजर ने लिखा...अब तो तस्वीर बनाने से पहले भी कई बार सोचना पड़ेगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैंने भी कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीर पोस्ट की है, डिलीट करने जा रहा हूं.

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Published at : 03 May 2026 07:02 AM (IST)
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