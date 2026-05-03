लौंडिया नाच के बीच शख्स ने स्टेज पर किया हवाई फायर, डांसर भागी, फिर बंदूकधारी ने खुद लगाए ठुमके

स्टेज पर म्यूजिक बज रहा था, भीड़ झूम रही थी और माहौल पूरी तरह से रंगीन था . तभी अचानक ऐसा सीन बनता है कि लोग चौंक जाते हैं और वीडियो देखते ही कहते हैं “ये क्या हो गया भाई” . सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस क्लिप में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान अचानक हंगामा खड़ा हो जाता है . पहले तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मामला ऐसा पलटता है कि खुशी का माहौल डर और हैरानी में बदल जाता है, फिर उसी अंदाज में वापस “मस्ती मोड” में आ जाता है .

स्टेज पर अचानक मचा हड़कंप

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर एक डांस प्रोग्राम चल रहा है और नीचे खड़ी भीड़ मजे ले रही है. इसी दौरान भीड़ में से एक शख्स अचानक हाथ में बंदूक लेकर आगे आता है और सीधे स्टेज पर चढ़ जाता है. जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, हवाई फायर कर देता है, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं और माहौल में अफरा-तफरी फैल जाती है.

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वीडियो में क्या दिखा आगे

हवाई फायर होते ही स्टेज पर डांस कर रही लड़की डर जाती है और तुरंत वहां से हट जाती है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि वही शख्स कुछ ही पल बाद दूसरी लड़की के साथ खुद ठुमके लगाने लगता है. देखते ही देखते डर का माहौल फिर से मस्ती में बदल जाता है . लोग हैरानी से इस पूरे सीन को देखते रहते हैं और कुछ लोग इसे कैमरे में कैद करते रहते हैं.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं . कोई कह रहा है “भाई ये डांस था या एक्शन फिल्म” तो कोई लिख रहा है “पहले डराया फिर खुद ही एंटरटेन करने लगा” . कई यूजर्स ने इस हरकत को गैरजिम्मेदाराना बताया है और ऐसे स्टंट्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की है . कुल मिलाकर ये वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है. वीडियो को l_a_m_b_a_r_d_a_r___p_it_ho_li नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है.

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