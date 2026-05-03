गुरुग्राम: घर में महिला और चार बच्चों के शव मिलने से हड़कंप, पति पर परिवार की हत्या का शक

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के वजीरपुर इलाके में शनिवार रात करीब 8 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक घर से एक महिला और चार बच्चों के शव बरामद हुए. एक साथ पांच लोगों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. वरिष्ठ अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर को सील कर दिया गया है. साथ ही साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम (FSL) को भी मौके पर बुलाया गया.

एसीपी साउथ प्रवीण कुमार के अनुसार, मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है. फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि परिवार के मुखिया ने ही पत्नी और बच्चों की हत्या की है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले जहर देकर या गला दबाकर हत्या की और फिर खुद को खत्म करने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके हाथ में चोट होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे पूछताछ कर घटना के पीछे की वजहों का पता लगाया जाएगा. फिलहाल इलाके में दहशत और लोगों में आक्रोश का माहौल है.

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