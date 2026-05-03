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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVande Bharat Train: रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स

Vande Bharat Train: रेल यात्री ध्यान दें! वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों का बदला रास्ता, डायवर्ट हुईं 40 ट्रेनें, पढ़ें डिटेल्स

Train Latest Updates: मई के महीने में रेलवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वंदे भारत समेत 40 से ज्यादा ट्रेनों के रूट डायवर्ट किया जा रहे हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 03 May 2026 06:36 AM (IST)
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Why Train Route Diversion: भारतीय रेलवे पूरी दुनियाभर में सबसे ज्यादा मशहूर है. ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, तो इस देश में भारतीय रेलवे को सबसे बेहतरीन साधान में से एक माना जाता है. जहां, रोजाना करोड़ों यात्री भारतीय रेलवे से ही सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन, हाल ही में वंदे भारत समेत 40 से ज्यादा ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी.

भारतीय रेलवे को क्यों कहते हैं देश की लाइफ लाइन?

आप में से बेहद ही कम लोगों को यह पता होगा की भारतीय रेलवे को ही देश की लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी के लोग रोजाना भारतीय रेलवे को ही सफर के लिए चुनते हैं. भारत में जहां मुख्य त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है तो वहीं, दूसरी तरफ ट्रेनों के बेहतरीन परिचालन के लिए तमाम आधुनिक तकनीकी में लगातार बदलाव भी किए जाते हैं.

आखिर 40 से ज्यादा ट्रेनें क्यों रहेंगी प्रभावित?

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जं. स्टेशन के यार्ड का रिमॉडलिंग कार्य की शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से इस महीने 40 से ज्यादा ट्रेनें न सिर्फ प्रभावित रहेंगी बल्कि इन तमाम ट्रेनों का रूट भी पूरी तरह से डायवर्ट किया जाएगा. इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए यहां प्री-नॉन इंटरलॉक  किया जाएगा जिसके कारण इस रूट से जाने वालीं सभी 40 से ज्यादा ट्रेनों के मार्ग में पूरी तरह से बदलाव करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.

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इस मामले को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय रेलवे प्रशासन द्वारा यूपी के लखनऊ के अयोध्या कैंट-अकबरपुर-जफराबाद खंड पर स्थित जौनपुर जं. स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य की वजह से मार्ग में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा.

यहां जानें कितनी ट्रेनें रहेंगी प्रभावित?

इस साल मई 2026 में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. जहां, 40 से ज्यादा ट्रेनें इस महीने पूरी तरह से प्रभावित रहेंगी. जिसमें सबसे पहले Patna–Gomti Nagar Vande Bharat Express को 4, 5, 6, 7, 9 से 14 और 16 से 27 मई के बीच जफराबाद-शाहगंज-अयोध्या कैंट के रूट की बजाय जफराबाद-सुल्तानपुर-अयोध्या कैंट मार्ग से ही चलाया जाएगा. इसके अलावा बलिया-आनंद विहार, सूरत-छपरा, छपरा-सूरत जैसी कई विशेष ट्रेनों को भी जौनपुर की बजाय वाराणसी रूट से डायवर्ट किया गया है.

हांलाकि, कई ट्रेनों को वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन के रास्ते ही फिलहाल चलाया जा रहा है. लेकिन, अन्य स्टेशनों पर ठहराव अस्थायी रूप से हटाने से यात्रियों को अपने बोर्डिंग की जानकारी पहले से जांचने की रेलवे प्रशासन द्वारा सलाह दी गई है.

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दिल्ली समेत कई बड़े जिलों का नाम है शामिल

इसके अलावा छपरा-दिल्ली, मऊ-आनंद विहार, गोरखपुर-लोकमान्य तिलक, सूरत-थावे, गाजीपुर सिटी-आनंद विहार और बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली कई ट्रेनों के मार्गों में पूरी तरह से बदलाव किए गए हैं. फिलहाल, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से खास अपील करते हुए कहा है कि सभी यात्री अपने ट्रेन का अपडेटेड रूट के साथ-साथ स्टॉपेज भी जरूर जांच कर लें. रेलवे विभाग ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है.

Published at : 03 May 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे Train News IRCTC
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