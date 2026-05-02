Video: युद्ध विराम के बीच कैसे हैं ईरान में हालात? वायरल वीडियो देख चौंक जाएंगे आप- यूजर्स भी हैरान
“A day in Tehran during ceasefire” नाम के इस वीडियो में शहर की जिंदगी इतनी सामान्य दिखती है कि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये वही जगह है जहां हाल ही में तनाव चरम पर था.
ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को चौंका दिया है. जहां एक तरफ मिसाइल हमलों और युद्ध की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों से आया ये वीडियो बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है . “A day in Tehran during ceasefire” नाम के इस वीडियो में शहर की जिंदगी इतनी सामान्य दिखती है कि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये वही जगह है जहां हाल ही में तनाव चरम पर था.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तेहरान का ‘नॉर्मल डे’
दरअसल, Estelle नाम की एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो शेयर किया जिसमें वो तेहरान की सड़कों पर ड्राइव करती, शॉपिंग करती और खाना खाते नजर आती है . वीडियो में वो फुटपाथ से एक कैट प्लशी खरीदती है, फूड कोर्ट में लंच करती है और ईरानी बिस्किट भी लेती है. इतना ही नहीं, वह कोरियन फूड भी ट्राय करती दिखती है. शाम होते-होते वो एक लग्जरी होटल के लाउंज में पहुंचती है, जहां लोग बिना किसी डर के आराम से वक्त बिता रहे हैं.
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वीडियो में क्या है खास
वीडियो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कहीं भी डर, अफरा-तफरी या युद्ध जैसा माहौल नजर नहीं आता . सड़कें सामान्य हैं, बाजार खुले हैं और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते दिख रहे हैं . यही वजह है कि इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया . अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.
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लोगों के रिएक्शन ने बढ़ाई चर्चा
सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा “काश युद्ध खत्म हो जाए, मैं यहां घूमने आना चाहूंगा”. वहीं दूसरे ने कहा “यहां की जिंदगी मीडिया में दिखाए जाने से बिल्कुल अलग है”. कुछ लोगों ने पश्चिमी मीडिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेहरान को लेकर कई चीजें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जाती हैं.
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बड़े स्तर पर जारी है तनाव
हालांकि इस वीडियो के बीच जमीनी हकीकत ये भी है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर भी खींचतान जारी है, जहां ईरान और अमेरिकी नौसेना आमने-सामने हैं.
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Source: IOCL