Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता अपनी जान जोखिम में डालकर एक मासूम बच्चे को बाज़ के पंजों से बचा लेता है. वीडियो में साफ दिखाया गया है कि बाज़ ने कितनी बुरी तरह से बच्चे पर हमला किया, लेकिन कुत्ते की तेजी के कारण बच्चे की जान बाल-बाल बच जाती है.

खेल रहे मासूम पर हमला कर देता है बाज़

वीडियो में एक हरा-भरा लॉन दिखाई देता है, जहां एक छोटा सा बच्चा घास पर खेलता नजर आ रहा है. वीडियो में एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है, तभी अचानक एक बड़ा बाज़ बच्चे की ओर आता है और उसपर हमला कर देता है.

डॉगी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चे को बाज़ के पंजों से बचा लिया। अगर वो हिम्मत न दिखाता, तो आज शायद हादसा हो जाता।



जाको रखे साइंया, मार सके न कोय। बाज़ की नजरें तेज थीं, लेकिन हिम्मत और फर्ज निभाने के जज़्बे ने बाज़ को मात दी।❤️😊 pic.twitter.com/9jdoLbHHyN — Shagufta khan (@Digital_khan01) October 13, 2025

वीडियो में देख सकते हैं कि बाज़ ने बच्चे के कपड़े को कितनी तेजी से पकड़ा हुआ है और वह बच्चे को अपने साथ ले जाने ही वाला था, वैसे ही बच्चे के पास खड़ा कुत्ता फुर्ती से बच्चे के सामने कूदता है और बच्चे के कपड़े को पकड़कर उसे बचाने लगता है, जिसके चलते बाज़ मौके से चला जाता है और बच्चे की जान बाल-बाल बच जाती है. अगर कुत्ता बाज़ को न रोकता तो बाज़ बच्चे को लेकर चला जाता.

एआई जेनरेटिड है ये वीडियो

हालांकि, ये वीडियो एआई जेनरेटेड है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने को मिलता है कि छोटे बच्चों का मा-बाप को विशेष ध्यान देना चाहिए. ताकि इस तरह की घटनाएं सच में न हो. इसके लिए उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए. वीडियो के लास्ट में यह भी देखा गया है कि बच्चे की मां दौड़कर आती है और उसे गोद में उठाकर ले जाती है. वीडियो पर लोगों ने कई कमेंट्स किए है. साथ ही साथ इस एआई जेनरेटेड वीडियो से सबक सीखने की सलाह देते हैं.