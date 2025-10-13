Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां एक बस ड्राइवर को बस चलाते समय अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण बस का बैलेंस बिगड़ और वह सड़क पर मौजूद कई वाहनों से टकरा गई. ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

कंडक्टर ने बस को कंटोल करने की कोशिश की

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर को बस चलाते समय अचानक दौरा पड़ने लगा और बस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया, जिसके कारण बस ने 9 वाहनों को रौंद दिया. वीडियो में देख सकते हैं कि बस ड्राइवर बेहोश पड़ा है और बस, ऑटो, कार और बाइक को टक्कर मारती नजर आ रही है. बस में मौजूद कंडक्टर आगे बढ़ा और उसने बस को कंट्रोल करने की खूब कोशिश की, लेकिन बस रोकने में उसे देर हो गई और बस वाहनों को रौंदती आगे बढ़ गई.

🚨Bengaluru, Karnataka: Yesterday, near Chinnaswamy Stadium, a bus driver suffered a heart attack and lost control of the bus, crashing into 9 vehicles. The entire incident was captured in the bus’s CCTV. pic.twitter.com/5ptRSoHgtG — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 12, 2025

हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि बस की टक्कर लगने की वजह से सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. दावा किया जा रहा है कि हादसे में एक ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं, कुब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने कहा कि हादसे में सभी घायलों का इलाज जारी है और इस घटना की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई इस घटना को देखकर हैरान रह गया है.