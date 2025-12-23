अक्सर आपने देखा होगा कि तलाक के बाद लोगों की जिंदगी बदल सी जाती है. चेहरे से गई मुस्कान को वापस लाने के चक्कर में तलाक तो ले लिया जाता है लेकिन उसके बाद भी जिंदगी के जख्म भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं जिसके तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं. लेकिन इससे उलट एक लड़की ने इस क्रम को तोड़ा है और ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे सभी लोग हैरान रह गए और हर तलाक लेने वाले शख्स को इससे प्रेरणा भी मिल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला अपने तलाक पर आंसू बहाने के बजाए खुशी मना रही है.

महिला ने केक काटकर मनाई तलाक की खुशी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने सामने एक केक लिए बैठी है और उस केक पर जो लिखा है उसे पढ़कर हर कोई हैरान है. केक पर लिखा है..."Happily Divorced, End of 5 years Love" यानी साफ है महिला अपने तलाक की खुशी न केवल मना रही है बल्कि इस पर केक काटकर लोगों को दिखा भी रही है कि वो अपने तलाक से काफी खुश है. वीडियो में केक काटने से पहले महिला इशारों में समझाती है कि अगर रिश्ता बिगड़ने की नौबत आए तो कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि केक लें और उसे काटकर रिश्ते से बाहर आने की खुशी मनाएं. महिला केक काटते वक्त थोड़ी इमोशनल जरूर है लेकिन जब वो केक को काटती है तो उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है.

बोली तिल तिलकर मरने से बेहतर है तलाक के कलंक के साथ जीना

महिला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है..."दर्द भरे रिश्ते में धीरे धीरे मरने से बेहतर है तलाक के कलंक के साथ जीना. हर शादीशुदा लड़की को चाहिए कि एक दर्दनाक रिश्ते में, अपने आप को तिल के साथ समाप्त करने के बजाय तलाक नामक निशान के साथ रहना बेहतर है. क्योंकि इस कलंक के दाग एक दिन मिट जायेंगे लेकिन जीवन का नाश कभी वापस नही आयेगा. याद रखना दर्द के बाद ही खुशी मिलती है महान अल्लाह ताला सबसे अच्छा योजनाकार है. ये जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है.

यूजर्स ने की महिला की तारीफ

वीडियो को Umme Kulsum नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तिल तिलकर मरने से अच्छा है दुख का जश्न मनाना. एक और यूजर ने लिखा...जिस रिश्ते में इज्जत और प्यार न हो उससे अलग हो जाना ही बेहतर है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, आप से लाखों लोगों प्रेरणा मिलेगी.

