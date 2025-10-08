मजदूर को लगी एक करोड़ की लॉटरी! खुशी में तीन महीने तक की पार्टी, अब अस्पताल में भुगत रहा अंजाम

किस्मत कब किस पर मेहरबान हो जाए, यह कहना मुश्किल है. कई बार अचानक आई खुशियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं. लेकिन अगर उन्हीं खुशियों को संभाला न जाए तो वे मुसीबत बनकर भी सामने आ सकती हैं. अमेरिका के मिशिगन में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक शख्स ने स्क्रैच-ऑफ लॉटरी टिकट पर 17 करोड़ रुपये (लगभग 1.3 मिलियन डॉलर) जीत लिए. शुरुआत में उसे लगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया है, लेकिन लगातार पार्टी और गलत लाइफस्टाइल ने उसकी सेहत बिगाड़ दी और आखिरकार उसे अस्पताल पहुंचना पड़ा. इस पूरी कहानी ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं और लोग इसे "पैसे की सही समझ न होने का सबक" बता रहे हैं.

39 साल के एडम को लगी 17 करोड़ की लॉटरी, तीन महीने तक की पार्टी

मिशिगन के वेन काउंटी के रहने वाले 39 साल के एडम लोपेज फोर्कलिफ्ट ड्राइवर के तौर पर काम करते थे. एक दिन उन्होंने अचानक एक सुविधा स्टोर से लॉटरी टिकट खरीदा और किस्मत का पहिया घूम गया. उन्हें जैकपॉट मिला और जीत की रकम थी 17 करोड़ रुपये. लोपेज को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी मां से यह खबर कन्फर्म करवाई तो उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है. लॉटरी जीतने के बाद एडम ने अपनी नौकरी छोड़ दी. शुरुआत में उन्होंने कहा कि वे इस रकम को बचत में लगाएंगे ताकि भविष्य सुरक्षित रहे. लेकिन अचानक मिली बड़ी रकम ने उनकी सोच बदल दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडम ने महंगी कारें खरीदीं, ट्रिप्स पर गए और लगातार पार्टियों में डूबे रहे. यह सिलसिला करीब तीन महीने तक चला.

फिर हुई ये गंभीर बीमारी, अस्पताल में बिताए दिन, अब आई अक्ल

ज्यादा पार्टी करने और सेहत की अनदेखी का नतीजा गंभीर निकला. सितंबर में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाइलेटरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है. यह एक खतरनाक बीमारी है जिसमें पैर में जमा खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाता है. एडम की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे चल भी नहीं पा रहे थे और सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी. 39 वर्षीय लोपेज़ ने अब फैसला किया है कि वे आने वाले 6 से 9 महीनों तक रिकवरी पर फोकस करेंगे. उन्होंने कहा कि अब मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य है. हो सकता है मैंने शुरुआत में गलती की हो, लेकिन इस अनुभव ने मुझे समझा दिया कि जिंदगी जीने का असली मजा केवल अच्छे स्वास्थ्य में है.

यूजर्स ने ले ली मौज, बोले कुछ ज्यादा ही हो गया

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ तो यूजर्स भी चौंक गए. मामले को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...ये तो वही हो गया, मन्नतों से बच्चा पैदा हुआ, घर वालों ने चूम चूमकर मार दिया. एक और यूजर ने लिखा...भाई ज्यादा ही भावनाओं में बह गया, वैसे कोई भी होता तो यही करता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....भाई साहब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया. तीन महीने तक पार्टी कर ले कोई तो मर जाए.

