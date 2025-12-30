"खुद पहाड़ घूमकर दुनिया को ज्ञान दे रहे हो" अभिनव ने नए साल को लेकर लोगों की दी सलाह तो भड़के यूजर्स

बाल संत नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा का एक वीडियो एक बार फिर से उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है. वायरल वीडियो में अभिनव अरोड़ा लोगों को नए साल पर क्या करें जैसी सलाह देते दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद यूजर्स ने उनकी जमकर क्लास लगा दी है. दरअसल, इस वीडियो में एक ट्विस्ट और है जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने पकड़ लिया और अभिनव पर जमकर बरस पड़े. वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप भी अभिनव अरोड़ा को कोई सलाह दे डालें.

अभिनव ने नए साल को लेकर लोगों को दी सलाह

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अभिनव अरोड़ा कैमरे पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि "लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि 31 दिसंबर आ रहा है क्या करें और कहां जाएं कि मजा ही आ जाए. तो भैया नए साल का असली मजा तो प्रभु का नाम जपने और भक्ति करने में है. यही एक ऐसा तरीका है जो बंद भाग्य के दरवाजों को भी खोल देता है. राधे राधे" बस यहीं से सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़क उठते हैं, लेकिन भड़कने की वजह उनका ये ज्ञान नहीं बल्कि उनके पीछे दिख रहा बैकग्राउंड है.

इसलिए भड़क उठे यूजर्स

कैमरे पर जब अभिनव लोगों को नए साल पर भक्ति का ज्ञान दे रहे होते हैं तो वे खुद ये भूल जाते हैं कि वो पहाड़ों में खड़े हैं. अभिनव का लिबास, हाथ में दस्ताने और बैकग्राउंड साफ बता रहा है कि वो किसी हील स्टेशन पर घूम रहे हैं. बस यूजर्स ने क्लास लगाकर कह डाला कि बेटा खुद पहाड़ों में घूम रहे हो और लोगों को भक्ति का ज्ञान दे रहे हो. वीडियो अब वायरल है जिसे लेकर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है.

खुद पहाड़ घूमों और हमें भक्ति सिखाओ, लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो को abhinavaroraofficial नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...खुद पहाड़ घूम रहे हो और लोगों को भक्ति का ज्ञान दे रहे हो. एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे से ज्यादा फर्जी हमने किसी को नहीं देखा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेटा स्कूल जाओ, इन सब में कुछ नहीं रखा.

