सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी ही अनोखी है. यहां कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता, कभी कोई अजीब-सा जुगाड़ छा जाता है, तो कभी किसी बच्चे की मासूमियत लोगों का दिल जीत लेती है. खास बात यह है कि आजकल के बच्चे भी काफी स्मार्ट और क्रिएटिव हो गए हैं. उनके छोटे-छोटे दिमाग में ऐसे-ऐसे आइडिया आते हैं कि बड़े भी देख कर दंग रह जाते हैं.

इसी तरह का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. यह वीडियो एक्स पर @sulemankhans609 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यह वीडियो अपलोड होते ही लोगों ने देखते ही देखते लाइक और कमेंट्स की लाइन लगा दी. कुछ लोग तो इसे बार-बार देखकर हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं.

वीडियो में क्या कमाल हुआ?

वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आता है. उसने एक पन्नी में पानी भरकर उसे एक रस्सी पर बांध दिया है. इसके बाद वह झाड़ू की मदद से उस पन्नी में एक छोटा सा छेद करता है, और जैसे ही पानी फव्वारे की तरह नीचे गिरना शुरू होता है, बच्चा खुशी से नाचने लगता है. उसके आस-पास बैठे दूसरे बच्चे भी इसे देखकर खिल उठते हैं. यह नजारा इतना प्यारा और मजेदार है कि देखने वाला तुरंत मुस्कुराए बिना रह नहीं सकता है.बच्चे छोटी सी चीजों में ही अपनी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं और यही मासूमियत लोगों को इतनी पसंद आ रही है.

लोगों के शानदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा आजकल के बच्चे तो तेज दिमाग वाले इंजीनियर बनकर पैदा होते हैं. तो एक यूजर ने मजाक करते हुए कहा लगता है आज यमराज छुट्टी पर हैं, वरना इतना खतरनाक स्टंट करने पर बंदा सीधे ऊपर चला जाता, बहुतों ने इसे बच्चे की मासूम खुशी और उसकी छोटी सी जुगाड़ को सलाम बताया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा आजकल के बच्चे अपग्रेड हो गए हैं, छोटे-छोटे आइडिया से नई नई चीजें बना लेते हैं. कई लोगों का कहना है कि आजकल के बच्चे वाकई समझदार हो गए हैं. इस छोटे बच्चे ने पन्नी में एक छोटा सा छेद करके उसे मजेदार फव्वारे में बदल दिया. उसे नहाते और मस्ती करते देखकर लोग इतने खुश हुए कि सोशल मीडिया पर वीडियो छा गया.

