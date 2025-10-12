Video: मां एक-रूप अनेक! जोकर बन महिला ने बच्चे को पेट पर बांध दिखाए करतब, भावुक कर देगा वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर भावुक करने देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने आठ महीने के बच्चे को सीने से बांधकर सड़क पर सर्कस जैसे स्टंट कर रही है. देखें वायरल वीडियो.
Social Media Viral Video: दुनिया में एक मां ही ऐसी होती हैं, जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिंगल मदर जोकर बन अपने आठ महीने के मासूम बच्चे को पालने के लिए सड़क पर स्टंट करती नजर आ रही है. इस दृश्य का वीडियो बेहद ही भावुक करने वाला है और सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.
देखिए भावुक कर देने वाला वीडियो
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे महिला ने अपने बच्चे को अपने सीने से बांधकर सर्कस जैसे स्टंट्स करती है, ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाए और वो अपने बच्चे को दो वक्त का खाना खिला सके. वीडियो में महिला को साफ देखा जा सकता है कि वो सड़क पर अलग-अगल तरह के स्टंट कर रही है और उसका बच्चा भी उसके साथ है.
वो मां नहीं, एक जंग है…— Gurdayal Singh (@Gurdayal_1984) October 11, 2025
जो सड़क पर अपने 8 महीने के बच्चे को सीने से लगाए दुनिया से लड़ रही है।
न circus है, न show — ये है मां की मजबूरी और ममता की कहानी,
जहाँ हर सिक्के में बेटे का दूध और आने वाला कल छुपा है 💔
🎥: thelasthournews pic.twitter.com/4ypyDiYzmj
महिला कभी रिंग्स को घुमा रही हैं तो कभी हाथों को ऊपर उठाना और साथ में वो अपने बच्चे को भी संभाल रही है. महिला को ऐसा करते देख सड़क पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस दृश्य का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
वीडियो को देख यूर्जस ने किए कमेंट्स
वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कई प्रतिक्रियाएं दी है. यूजर्स ने कहा कि मां के संघर्ष को सलाम है. दूसरे यूजर ने लिखा कि ये मां है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हैं. वहीं काफी यूजर्स ने कहा कि महिला अपने आठ महीने के बच्चे को सीने में लगाए दुनिया से लड़ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सर्कस करते समय महिला हंस रही हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे कितना दुख होगा वो सिर्फ उन्हें ही पता होगा.
