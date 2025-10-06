Video: दर्दनाक! चलते-चलते मेले में टूटा झूला, घिसटता चला गया शख्स, घटना का वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: मेले में जाना आमतौर पर सभी लोगों को पसंद होता है. लोग अपने परिवार के साथ मेले में मौज-मस्ती करने जाते हैं. खासकर, छोटे बच्चों को मेले में जाना ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उनके पसंद की हर एक चीज वहां होती है, लेकिन मेले से जुड़े हादसों की खबर भी आपने कई बार सुनी और देखी होंगी.

हाल ही में मेले से एक खतरनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें काफी लोग एक झूले में झूल रहे होते हैं और अचानक ही झूला टूट जाता है और उसमें सवार दो व्यक्ति बुरी तरह गिर जाते हैं. इस खतरनाक हादसे का लाइव वीडियो वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया.

अगर आप भी झूला झूलने के शौकीन हैं तो एक बार यह विडिओ जरुर देखे,, इस शख्स की किस्मत अच्छी थी...! जान बच गई! pic.twitter.com/JrSipwRAeI — it's sammy (dream girl) (@cute_sam_000) October 5, 2025

लोगों ने तुरंत झूले को रुकवाया

हालांकि, ये हादसा कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि झूला तेजी से घूम रहा था और उसके ऊपर सवार लोग चीख पुकार कर रहे थे, सभी को बड़ा मजा आ रहा था. काफी लोग वीडियो भी बना रहे थे, तभी अचानक झूले का एक हिस्सा टूट जाता है और उस पर सवार दो लोग गिर जाते हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे झूले के टूटने के बाद दोनों किसी तरह बच जाते हैं. आस-पास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और झूले को जल्दी रोका गया. इस घटना से मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई

हादसे में दोनों की जान बाल-बाल बच गई. इस हादसे के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी. कई लोगों ने इस घटना को देखकर अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही.

कुछ लोग तो इस घटना के बाद झूले पर बैठने से ही डरने लगे. काफी लोगों ने कहां की अब इस झूले पर नहीं बैठेंगे. लोगों ने यह भी कहां कि झूलों को चलाने से पहले उनकी सुरक्षा जांच जरूर करनी चाहिए.