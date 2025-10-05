Video: 'मां-बहन मिलकर मारी हैं', गुस्से में बच्चे ने डॉयल किया 100 नंबर, बुला ली पुलिस, वीडियो वायरल
Viral Video: मध्य प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मासूम बच्चे ने अपनी मम्मी से 20 रुपये के कुरकुरे की मांग की, जिसपर उसकी मां और बहन ने उसे मारा. गुस्से में बच्चे ने पुलिस को कॉल कर दिया.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 10 साल के मासूम बच्चे ने अपनी मां और बहन के खिलाफ पिटाई की शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि उसने कुरकुरे खरीदने के लिए अपनी मां से 20 रुपये मांगे थे, जिस पर उसकी मां और बहन ने बच्चे को खूब पीटा था. गुस्से में बच्चे में पुलिस को कॉल कर लिया और रोते हुए पुलिस को सब बताया, जिसके बाद पुलिस बच्चे के घर पहुंची. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
बच्चे ने कॉल पर पुलिस से क्या कहा?
बता दें ये मामला खुटार थाना अंतर्गत चितरवई कला गांव का है और घटना 28 सितंबर की बताई जा रही है.बच्चे की पहचान दीपक के रूप में हुई है. दीपक ने अपनी मां से 20 रुपये के कुरकुरे खरीदने की मांग की थी, जिस पर उसकी मां ने पैसे नहीं दिए. फिर मां और बहन ने मिलकर दीपक को डांटा और खूब पीटा.
"हैलो पुलिस अंकल- कुरकुरे के लिए ₹20 मांगे तो मां और बहन बहुत मारी है हमको"— Anurag Amitabhانوراگ امیتابھअनुराग अमिताभ (@anuragamitabh) October 3, 2025
मध्य प्रदेश के सिंगरौली से दिन बना देने वाला वीडियो... pic.twitter.com/f4MozRCdU2
पिटाई से गुस्सा होकर दीपक ने 112 पर शिकायत कर दी. हेड कांस्टेबल उमेश विश्वकर्मा ने दीपक का फोन उठाया और जब बच्चे से कॉल करने का कारण पूछा तो बच्चे में बड़ी ही मासूमियत से रोते हुए कहा ," मैने मम्मी से 20 रुपये के कुरकुरे मांगे थे, लेकिन उन्होंने और मेरी बहन ने मिलकर मुझे पीटा और पैसे भी नहीं दिए."
पुलिस ने बच्चे को कुरकुरे गिफ्ट किए
उमेश विश्वकर्मा ने दीपक से कहा कि अभी हम आपके घर आते हैं. कुछ देर बाद जब पुलिस की टीम घर पहुंची तो बच्चे की मासूमियत देखकर फिदा हो गए. पुलिस दीपक के लिए कुरकुरे के पैकेट भी लेकर आई थी. उन्होंने कुरकुरे दीपक को दिए और परिवार वालों को समझाने लग गए. इस पूरी घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है. यूजर्स पुलिस के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं.
