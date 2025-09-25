Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सबको चौंका दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक युवक अपनी एक्टिवा से एक महिला को जानबूझकर टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि इसके पीछे की कहानी और भी हैरान करने वाली है. महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.

आरोपी ने महिला को जानकर टक्कर मारी

बता दें कि इस मामले की जांच से पता चला है कि आरोपी पहले से ही शातिर बदमाश है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है. वीडियो में देखा गया है कि युवक स्कूटी से महिला का पीछा करता है. महिला युवक के ऊपर पत्थर फेंकती है, जिसके बाद युवक अपनी एक्टिवा से तेजी से आता है और महिला को जोरदार टक्कर मार देता है.

इंदौर के हरिनगर थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी एक्टिवा स्कूटी से एक महिला को जानबूझकर टक्कर मार देता है. महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है.आरोपी की पहचान राजेंद्र चौरसिया के रूप में हुई है. वह एक निगरानीशुदा बदमाश है. pic.twitter.com/k7XSwohm7v — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) September 25, 2025

महिला सड़क पर बुरी तरह गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और युवक मौके से फरार हो जाता है. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. घटना के बाद महिला ने तुरंत हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई. महिला ने बताया कि आरोपी ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी है. पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया.

जनिए क्या है पूरा मामला?

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी युवक, जिसकी पहचान राजेंद्र चौरसिया के रूप में हुई है. वह एक निगरानीशुदा बदमाश है. उसके खिलाफ पहले से ही आठ से दस आपराधिक केस दर्ज हैं. बताया जा रहा है कि युवक लंबे समय से महिला के साथ लिव-इन-रिलेशनशिपमें था, लेकिन कुछ समय पहले महिला ने उससे अलग होने का तय किया और वह बाहर जाकर काम करने लगी.

महिला अपने पिता की मृत्यु के बाद वह इंदौर लोटी थी. इसी दौरान आरोपी ने उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया. इस पर गुस्सा होकर युवक ने महिला को परेशान करना शुरू किया और अपनी स्कूटी से महिला को टक्कर मार दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है.