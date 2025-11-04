Video: हिरण के साथ वीडियो बनवा रहा था शख्स, झाड़ी से निकल आया चीता, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Social Media Viral Video: आपने सुना तो होगा ही कि जानवरों के साथ ज्यादा मस्ती-मजाक नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को हिरण के साथ मस्ती करते देखा गया. व्यक्ति हिरण के साथ वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी वीडियो के बीच कोई ऐसा आ गया, जिसे देखकर व्यक्ति के तोते उड़ गए.

चंद सेंकड के चलते व्यक्ति की जान बची

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जंगल के पास खड़े हिरण के साथ मस्ती करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था. व्यक्ति भी काफी खुश नजर आ रहा है. देखें वीडियो.

Lo bhai ban gayi video 😭 pic.twitter.com/spEHX4QuDX — Vishal (@VishalMalvi_) November 4, 2025

इसी दौरान हिरण भाग जाता है क्योंकि अचानक एक चीता उसकी तरफ आने लगता है, जैसे ही हिरण भागता है चीता व्यक्ति पर हमला करने ही वाला होता है, वैसे ही व्यक्ति भी जंगल की तरफ चला जाता है. चीता सड़क पर खड़ा नजर आता है. कार में सवार लोग व्यक्ति को छोड़कर ही थोड़ा आगे चले जाते हैं. चीता व्यक्ति की ताक में होता है और इधर-उधर उसे ढूंढने लगता है.

यूजर्स ने वीडियो देख लिए मजे

यह दृश्य इतना ज्यादा खतरनाक था कि देखने वालों के भी रौंगटे खड़े हो गए. सिर्फ चंद सेंकड के चलते व्यक्ति चीते की चपेट में आने से बच गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा ऐसी खतरनाक जगह पर लोगों को रुकना ही नहीं चाहिए तो कुछ ने व्यक्ति को कहा कि ओर रील बनवा लें. कुछ लोगों ने कहा कि जानवरों के साथ इस तरह की हरकत करना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है.