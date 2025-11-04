हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हिरण के साथ वीडियो बनवा रहा था शख्स, झाड़ी से निकल आया चीता, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Video: हिरण के साथ वीडियो बनवा रहा था शख्स, झाड़ी से निकल आया चीता, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जंगल के किनारे खड़े होकर हिरण के साथ मस्ती करते हुए वीडियो बनवाता नजर आया और इसी दौरान वहां चीता आ जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: आपने सुना तो होगा ही कि जानवरों के साथ ज्यादा मस्ती-मजाक नहीं करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को हिरण के साथ मस्ती करते देखा गया. व्यक्ति हिरण के साथ वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी वीडियो के बीच कोई ऐसा आ गया, जिसे देखकर व्यक्ति के तोते उड़ गए.

चंद सेंकड के चलते व्यक्ति की जान बची

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जंगल के पास खड़े हिरण के साथ मस्ती करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा था. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था. व्यक्ति भी काफी खुश नजर आ रहा है. देखें वीडियो.

इसी दौरान हिरण भाग जाता है क्योंकि अचानक एक चीता उसकी तरफ आने लगता है, जैसे ही हिरण भागता है चीता व्यक्ति पर हमला करने ही वाला होता है, वैसे ही व्यक्ति भी जंगल की तरफ चला जाता है. चीता सड़क पर खड़ा नजर आता है. कार में सवार लोग व्यक्ति को छोड़कर ही थोड़ा आगे चले जाते हैं. चीता व्यक्ति की ताक में होता है और इधर-उधर उसे ढूंढने लगता है.

यूजर्स ने वीडियो देख लिए मजे

यह दृश्य इतना ज्यादा खतरनाक था कि देखने वालों के भी रौंगटे खड़े हो गए. सिर्फ चंद सेंकड के चलते व्यक्ति चीते की चपेट में आने से बच गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा ऐसी खतरनाक जगह पर लोगों को रुकना ही नहीं चाहिए तो कुछ ने व्यक्ति को कहा कि ओर रील बनवा लें. कुछ लोगों ने कहा कि जानवरों के साथ इस तरह की हरकत करना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है. 

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Bihar Election में फूटा बम, BJP के पूर्व मंत्री ने लगाए 62 हजार करोड़ घोटाले का आरोप। Breaking News
अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
UP में DSP हैं दीप्ति शर्मा, जानिए वर्ल्ड चैंपियन को यूपी सरकार से कितनी मिलती है सैलरी?
बॉलीवुड
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो, पैसे रिफंड करो'
कनाडा टूर में 3 घंटे लेट पहुंची थीं माधुरी दीक्षित, भड़के फैंस, बोले- 'सबसे खराब शो'
ट्रेंडिंग
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
माइक्रो सेकंड में आदमी से गैस बन गया लाइनमैन! वीडियो देख थर्रा जाएगा कलेजा- अपने रिस्क पर देखें
हरियाणा
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
फरीदाबाद में युवती पर दिन दहाड़े चलाई गोली, वीडियो वायरल, अब आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
हेल्थ
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
हर 9 में से 1 भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget