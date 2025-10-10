Video: हाथ में अजगर पकड़ दिखा रहा था हीरोपंती, करने लगा किस, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक बड़े अजगर को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. अजगर अचानक ही व्यक्ति के मुंह पर हमला कर देता है और तेजी से पकड़ लेता है. ये खतरनाक घटना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

अजगर ने व्यक्ति के मुंह को कसकर पकड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक बड़े अजगर को पकड़े हुए है. अजगर की लंबाई काफी ज्यादा नजर आ रही है और वह व्यक्ति अजगर के सिर को किस करना चाह रहा है. व्यक्ति ने अजगर को अपने मुंह के बहुत करीब पकड़ा हुआ है और जैसे ही व्यक्ति अजगर के सिर को किस करने की कोशिश करता है, वैसे ही अजगर व्यक्ति के मुंह को कसकर पकड़ लेता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति अजगर से अपने मुंह को छुड़ा नहीं पाता है. आगे देखा गया वीडियो में की अजगर ने व्यक्ति के गाल को कितनी जोर से पकड़ा हुआ है.

लाख कोशिश के बाद अजगर से पीछा छुटा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति अजगर से खुदको छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अजगर व्यक्ति के मुंह को छोड़ने को तैयार नहीं होता. इसके बाद व्यक्ति घबराकर अजगर को नीचे गिरा देता है और बहुत कोशिश करने के बाद व्यक्ति अजगर को खुद से छुड़ा लेता है और अजगर के मुंह को कसकर पकड़ लेता है.

ये हादसा काफी खतरनाक था, क्योंकि अजगर बहुत खतरनाक होते हैं और उनके काटने पर व्यक्ति की तुरंत मौत भी हो सकती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने व्यक्ति की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. वीडियो को देखकर यह साफ होता है कि इतने खतरनाक अजगर के साथ मस्ती करना भारी पड़ सकता है.