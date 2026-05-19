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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : यमराज ऑन लीव... लखनऊ में बिना हैंडल पकड़े स्कूटर चलाता नजर आया शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Viral Video : यमराज ऑन लीव... लखनऊ में बिना हैंडल पकड़े स्कूटर चलाता नजर आया शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Viral Video : वीडियो में एक शख्स दोपहिया वाहन पर ऐसा करतब दिखा रहा है, जिसे देखकर आम लोग हैरान हैं. यह शख्स बिना स्कूटर का हैंडल पकड़े आराम से स्कूटर चला रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 19 May 2026 03:18 PM (IST)
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Viral Video : लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में फन मॉल के सामने एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में एक शख्स दोपहिया वाहन पर ऐसा करतब दिखा रहा है, जिसे देखकर आम लोग हैरान हैं. यह शख्स बिना स्कूटर का हैंडल पकड़े आराम से स्कूटर चला रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोड पर अन्य वाहन तेज स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन यह शख्स बिल्कुल आराम से स्कूटर पर बैठा है और उसके चेहरे पर न तो डर है, न ही चिंता, वह वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराता है और हाथ भी दिखाता है. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स सड़क पर स्कूटी चला रहा है. आम तौर पर लोग स्कूटी चलाते समय हैंडल पकड़ते हैं और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन यह शख्स बिल्कुल अलग कर रहा है. वह बिना हैंडल पकड़े, दोनों पैरों और हाथों को मोड़कर आराम से स्कूटी चला रहा है. सड़क पर अन्य वाहन तेज स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन उसे कोई डर नहीं है. इस वीडियो को रिकोर्ड करते समय वह शख्स कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और हाथ भी हिलाता है. वहीं वीडियो रिकोर्ड करने वाला व्यक्ति बोलता भी सुनाई दे रहा है कि भाईया, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे.  इसके अलावा वीडियो रिकोर्ड करने वाला व्यक्ति बोलता  है कि ना तो भाइया की स्कूटी पर नंबर प्लेट है और यहीं वीडियो खत्म हो जाता है.  इस वीडियो को ट्विटर पर @faridulhasan98 नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया और यह तेजी से वायरल हो गया. 

यह भी पढ़ें -  Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर अलग-अलग रिएक्शनस दे रहे हैं. कुछ ने लिखा कि भाई, नीचे आ जाओ, कहीं ऊपर मत चले जाना. कई लोगों ने इसे मजाक की तरह लिया और कुछ ने इसे खतरनाक करारी आलोचना की, एक यूजर ने लिखा, ये खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे. जबकि कई लोगों ने कहा कि इस तरह की हरकत गलत है और ऐसा करने वालों को रोकना चाहिए.कुछ लोग वीडियो देखकर हैरान हैं कि कैसे कोई इतना रिस्की स्टंट कर सकता है और उसे कोई डर नहीं लगता, यूजर्स का कहना है कि अगर यह हादसा होता है, तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - फोटो खिंचवाने आया बच्चा तो भड़क गए Riyan Parag? इस तरह किया नन्हें फैन को साइड, वीडियो वायरल

Published at : 19 May 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Scooter Without Handle Viral Video Lucknow Gomtinagar Scooter Viral
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