Video: सड़क पर फिसला बाइकर, बस ड्राइवर ने कुचलने से बचाया, दिल दहला देगा हादसे का वायरल वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर बुरी तरह गिर जाता है. इस पूरी घटना का वीडियो एक बस में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सामने से आ रहा बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है और बस की चपेट में आने से बाल-बाल बचता है. वीडियो को देखकर हर कोई चौंक गया.

बस व्यक्ति के ऊपर चढ़ने से बाल-बाल बची

ये घटना कहां की है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर लगातार गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ है. साथ ही साथ बारिश के कारण सड़क पर पानी भी नजर आ रहा है. शायद, इसी के चलते बाइक सवार अचानक सड़क पर गिर जाता है.

पहले तो वो एक ट्रक की चपेट में आने से बचा और वहीं आगे जाकर बस के नीचे आने से बचता है. समय रहते बस ड्राइवर ने बैलेंस बनाया और व्यक्ति के ऊपर बस चढ़ने से बाल-बाल बच गई. अगर थोड़ी भी चूक होती तो बस व्यक्ति को कुचल देती और उसकी जान भी जा सकती थी.

लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई

वीडियो में हादसा काफी खतरनाक नजर आ रहा है. वीडियो में बाइक सवार को बुरी तरह से गिरते साफ देखा जा सकता है. गनीमत रही कि बाइक सवार ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसके चलते वह गंभीर चोटों से बच गया होगा. हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ है कि बाइक सवार को गंभीर चोटें आई या नहीं. हादसे का डैशकैम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

