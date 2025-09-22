Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं. लोगों को यह लगता है कि खतरनाक स्टंटबाजी के वीडियोज बनाने से वो जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि फेमस होने के चक्कर में वो अपनी कीमती जान खतरे में डाल रहे हैं.

हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर बिना किसी डर के वीडियो बन रहा है और ट्रेन युवक के इतने करीब से गुजर रही है, जिसकी टक्कर लगने की वजह से वह नीचे गिर जाता है.

भाईसाहब का कॉन्फिडेंस देखो... रेलवे ट्रैक पे रील ऐसे बना रहे हैं जैसे Netflix की वेबसीरीज़ का हीरो हों रील से न्यूज में आ जाता अरे जनाब, ऐसे चले तो जल्द ही Breaking News में exclusive दिखाई देंगे "रील्स के चक्कर में रेल से टक्कर"🚆😅😂 pic.twitter.com/ZbwmlcazlJ — Shagufta khan (@Digital_khan01) September 21, 2025

युवक का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई चौंक गया

वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि युवक रेलवे ट्रैक पर रील ऐसे बना रहा है, जैसे वह किसी फिल्म का हीरो हो, जबकि ट्रेन युवक को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है और युवक बुरी तरह ट्रैक पर गिर जाता है. वीडियो में युवक का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई चौंक गया है.

वीडियो की शुरुआत में ट्रेन धीरे-धीरे ट्रैक पर आती दिख रही है. व्यक्ति पटरी के बिल्कुल करीब चलते हुए वीडियो बनवा रहा होता है. युवक ट्रेन के बेहद करीब से गुजरने की प्रतीक्षा करता है, ताकि उसकी रील बन सके.

युवक का पैर ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बचा

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने युवक की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है और वहीं कई लोगों ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. इस तरह के खतरनाक और जानलेवा स्टंट देखकर छोटे बच्चे भी उसे करने की कोशिश करेंगे. इस तरह के स्टंटबाजी करके लोग सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

उन्हें नहीं पता कि एक छोटी सी गलती की कीमत काफी भारी पड़ सकती है. अगर युवक थोड़ा ओर ट्रेन के करीब होता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था. वीडियो में साफ देखा गया है कि ट्रेन से टकरा कर गिरने के बाद युवक का पैर ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बचा.