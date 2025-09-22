हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: अबे पीछे देख पीछे! रील बनाने के चक्कर में मौत को लगाया गले, ट्रेन से लगी जबरदस्त टक्कर, वीडियो वायरल

Video: अबे पीछे देख पीछे! रील बनाने के चक्कर में मौत को लगाया गले, ट्रेन से लगी जबरदस्त टक्कर, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रील बनाने के चक्कर में रेलवे ट्रैक के पास खड़ा होकर हीरोपंती कर रहा था, लेकिन पीछे आई रेल उसे टक्कर मार देती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 03:49 PM (IST)

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं. लोगों को यह लगता है कि खतरनाक स्टंटबाजी के वीडियोज बनाने से वो जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि फेमस होने के चक्कर में वो अपनी कीमती जान खतरे में डाल रहे हैं.

हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर बिना किसी डर के वीडियो बन रहा है और ट्रेन युवक के इतने करीब से गुजर रही है, जिसकी टक्कर लगने की वजह से वह नीचे गिर जाता है.

युवक का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई चौंक गया 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि युवक रेलवे ट्रैक पर रील ऐसे बना रहा है, जैसे वह किसी फिल्म का हीरो हो, जबकि ट्रेन युवक को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ जाती है और युवक बुरी तरह ट्रैक पर गिर जाता है. वीडियो में युवक का कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई चौंक गया है.

वीडियो की शुरुआत में ट्रेन धीरे-धीरे ट्रैक पर आती दिख रही है. व्यक्ति पटरी के बिल्कुल करीब चलते हुए वीडियो बनवा रहा होता है. युवक ट्रेन के बेहद करीब से गुजरने की प्रतीक्षा करता है, ताकि उसकी रील बन सके.

युवक का पैर ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बचा

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने युवक की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है और वहीं कई लोगों ने युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. इस तरह के खतरनाक और जानलेवा स्टंट देखकर छोटे बच्चे भी उसे करने की कोशिश करेंगे. इस तरह के स्टंटबाजी करके लोग सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

उन्हें नहीं पता कि एक छोटी सी गलती की कीमत काफी भारी पड़ सकती है. अगर युवक थोड़ा ओर ट्रेन के करीब होता तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था. वीडियो में साफ देखा गया है कि ट्रेन से टकरा कर गिरने के बाद युवक का पैर ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बचा.

Published at : 22 Sep 2025 03:49 PM (IST)
