Video: कुत्ते की वफादारी देखी होगी, आज समझदारी भी देख लो! बच्ची को किडनैप होने से बचाया, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता एक छोटी बच्ची को किडनैप होने से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है और बच्ची को किडनैप होने से बचा लेता है.
Social Media Viral Video: कुत्ते वफादार होते हैं ये तो आपने बहुत सुना होगा,लेकिन कुत्ते वफादार होने के साथ-साथ समझदार भी होते हैं. ये आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा, जिसे देखने के बाद आप भी कुत्ते की समझदारी देखकर चौंक जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक कुत्ते ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटी बच्ची को किडनैप होने से बचाया.
शख्स ने कुत्ते को मारी गोली
ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घर में घुसने से पहले कुत्ते को गोली मारता है, लेकिन कुत्ते को कुछ नहीं होता वह सिर्फ मरने की एक्टिंग करता है.
कुत्ते वफादार होने साथ बहुत समझदार भी होते है..।।— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) September 22, 2025
कुत्ते को जब गोली मारी गई तो पहले वो मरने की एक्टिंग करता है,
लेकिन मौका मिलते ही झपटकर बच्ची को किडनैप होने से बचा लेता है, इसीलिए कुत्ते अच्छे दोस्त होते हैं। pic.twitter.com/Y2nctcShs7
जिसके बाद शख्स बच्ची को खींचते हुए ले जाने लगता है, बच्ची को ले जाता देख कुत्ता शख्स पर हमला कर देता है और शख्स के ऊपर झपट पड़ता है. शख्स अपने आपको बचाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वह कुत्ते से खुदको बचा नहीं पाता है. कुत्ता उसके कपड़े को जोर से पकड़े हुए होता है और उसे बच्ची के बिल्कुल पास आने नहीं देता है.
लोगों ने कुत्ते की समझदारी की तारीफे की
कुत्ता बच्ची को किडनैप होने से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास करता है और बच्ची को किसी भी कीमत पर किडनैप नहीं होने देता है. ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.
वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कुत्ते की बहादुरी और समझदारी की जमकर तारीफे की. लोगों ने कहा कि कु्त्ते अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं ये इस वीडियो को देखकर साफ हो गया, लोगों को वीडियो काफी पसंद आई और सब इसे खूब शेयर कर रहे हैं.
