Leopard Attack Video Viral: जंगल सफारी का नाम सुनते ही मन एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भर जाता है. लोग अपने बिजी लाइफस्टाइल से कुछ वक्त निकालकर नेचर के पास जाते हैं, जहां वे जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका पाते हैं, लेकिन कभी-कभी यही एडवेंचर डर में बदल जाता है, जब जंगल के शेर, बाघ या तेंदुआ जैसी खतरनाक जानवर अचानक टूरिस्ट के सामने आ जाते हैं.

ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के मशहूर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क (Bannerghatta National Park) में हुआ, जहां एक तेंदुए ने सफारी बस पर ऐसी छलांग लगाई कि सभी सैलानियों की सांसें थम गईं. कुछ पल के लिए माहौल एकदम दिल थाम देने वाला था. इस दौरान एक महिला भी घायल हो गई. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है.

कैसे हुआ यह हादसा?

घटना हाल ही में पार्क के अंदर एक सफारी टूर के दौरान हुई. बस में दर्जनभर से ज्यादा पर्यटक सवार थे, जो वन्यजीवों को नजदीक से देखने आए थे. सफारी गाइड बस को धीमा कर जानवरों को दिखा ही रहा था कि अचानक एक तेंदुआ झाड़ियों से निकलकर बस की ओर झपटा और सीधे खिड़की पर छलांग लगा दी. तेंदुए की यह हरकत इतनी खतरनाक थी कि बस में मौजूद सभी लोग जोर-जोर से चीखने लगे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ बस की खिड़की पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और अंदर बैठे डरे हुए यात्रियों को घूर रहा है.

घायल हुई महिला

तेंदुए की छलांग के बाद बस के अंदर अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो कुछ डर के मारे सीटों के पीछे छिप गए. बताया जा रहा है कि इस हमले में चेन्नई की एक महिला को हल्की चोटें भी आईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर आए अलग-अलग रिएक्शन

इस पूरे हादसे का वीडियो बस में बैठे एक पर्यटक ने रिकॉर्ड कर लिया. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, कुछ ही घंटों में यह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ पहले बस के पास आता है, फिर खिड़की पर छलांग लगाता है और अंदर झांककर यात्रियों को देखता है मानो कह रहा हो, मुझे देखने आए हो, तो अब डर भी सही से देखो. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, लगता है तेंदुआ भी फोटो खिंचवाने आया था. तो दूसरे ने लिखा, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास भी ये तेंदुआ दिखने लगे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो देखने के बाद ही रोंगटे खड़े हो गए.

