दिल्ली, जो हमेशा इतिहास, भीड़-भाड़, फैशन, खाना-पान, रंग-रूप और अलग-अलग अनुभवों के कारण लोगों का ध्यान खींचती है, आज एक बहुत ही डरावनी घटना की चपेट में आ गई. हाल ही में लाल किला के पास अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने न सिर्फ आसपास के हिस्से को हिला दिया बल्कि पूरे शहर में डर फैला दिया है. इस धमाके के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे जिले में गहन चेकिंग शुरू कर दी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चेकिंग के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसे देखकर हंसी भी छूट जाए और हैरानी भी हो जाए.

वायरल वीडियो का नजारा

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि डर के माहौल में सुरक्षा-चेकिंग चल रही थी. पुलिस ने एक गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली. गाड़ी में से एक लड़का-लड़की उतरते हैं और तभी जो हुआ, उसे देखकर आसपास के लोग दंग रह गए. पुलिस ने उस गाड़ी की डिग्गी खुलवाई और उसमें सोया हुआ एक युवक मिला. पुलिस उसे उठाने-की कोशिश करती है और उसके साथी भी उठाते हैं. साथ कहते हैं ओए सत्यम खड़ा हो… ओए सत्यम खड़ा हो… वीडियो में उस स्थिति के बाद जो प्रतिक्रिया और माहौल बना, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

ये वीडियो देख कर आप अपनी हंशी नहीं रोक पाओगे



हुआ कुछ ऐसा की दिल्ली blast की वजह से दिल्ली पुलिस गहन चेकिंग कर रही थी तभी एक कार की डिग्गी में एक लड़का मिला



हक़ीक़त में कार में जगह नहीं होने की वजह से उसे डिग्गी में ले जा रहे थे



भारत में जुगाड़ की कमी नहीं लेकिन एसी जुगाड़… pic.twitter.com/raBBRNByXb — Kaurav uday (@Kauravu100) November 13, 2025

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों के रिएक्शनस की लाइन लग गई. कुछ लोग हैरानी जाहिर कर रहे हैं, कुछ इस जुगाड़ पर हंस रहे हैं. तो कुछ लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर एक आदमी को कैसे गाड़ी की डिग्गी में रखा जा सकता है. कई लोगों ने लिखा कि भारत में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह तो सच में हद है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इस घटना ने डरावने माहौल में थोड़ी हंसी भी भर दी. यह सीन इतना मजेदार था कि वहां मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

