Video: चिता के पास DJ पर लड़की ने किया डांस, लोग बोले- यही थी मरने वाले की आखिरी इच्छा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तरफ चिता जल रही है और दूसरी तरफ एक लड़की डीजे पर डांस कर रही है. इस वीडियो को देख लोग कमेंट्स कर रहे हैं.
Social Media Viral Video: क्या आपने कभी देखा है कि श्मशान घाट पर एक ओर किसी की चिता जल रही है और दूसरी ओर डीजे पर एक लड़की डांस कर रही है? एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक लड़की चिता के सामने डीजे पर डांस कर रही है. लोग इस वीडियो पर हैरानी जता रहे हैं.
चिता के सामने जमकर नाची लड़की
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तरफ चिता जल रही है और दूसरी तरफ नाच-गाना चल रहा है. वहां मौजूद कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, जबकि एक लड़की बिना किसी झिझक के नाचती हुई दिखाई दे रही है. आसपास चार-पांच लोग खड़े होकर उसका डांस देख रहे हैं, जैसे किसी शादी या पार्टी में मौजूद हों. इस पूरे दृश्य को देखकर कोई भी इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इंसानियत इतनी बदल कैसे गई.
एक तरफ चिता जल रहीं। दूसरी तरफ नृत्य। यह आज का समाज है। आज की पीढ़ी है। आज का युग है। यह कलियुग है। मरने वाले की अंतिम इच्छा रही हों। pic.twitter.com/NktDX5BcVj— Arvind Sharma (@sarviind) November 10, 2025
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चिता की लपटें जल रही हैं और उसी के सामने तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है. एक लड़की गाने पर थिरकती नजर आती है और बाकी लोग हंसते हुए उसका नाच देखते हैं. बताया जा रहा है कि वहां मौजूद किसी शख्स ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी. कुछ ही घंटों में यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी.
यही आज का समाज है, यही कलियुग है- यूजर्स बोले
कई यूजर्स ने लिखा कि एक तरफ चिता जल रही है और दूसरी तरफ नृत्य. यही आज का समाज है, यही कलियुग है. किसी ने कहा कि मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं, शायद दुख हुआ होगा. वहीं कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि यह नाच शायद किसी की अंतिम इच्छा रही होगी, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है. वीडियो कहां का है, यह अभी साफ नहीं हुआ है.
