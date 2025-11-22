Video: देख कर पहनना जूते! अंदर घुसकर आराम से बैठा काला कोबरा सांप, वीडियो देख सहम गए लोग!

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज वायरल होते हैं. कुछ हमें हंसाते हैं तो वहीं कुछ हमें डराकर रख देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि एक काले रंग का बड़ा सा सांप जूतों के अंदर छिपता हुआ नजर आ रहा है. इस भयावह घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जूतों को बिना देखे पहनना खतरे से खाली नहीं हो सकता है.

पूरी तरह से जूते में छिप जाता है सांप

वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि बड़ा सा सांप कैसे जूते के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा है. वह अपने आपको पूरी तरह से जूते के अंदर छिपाने में लगा हुआ है. सोचिए अगर कोई व्यक्ति बिना देखे जूते को पहन लेता तो उसको यह सांप काट लेता और उसकी मौत भी हो सकती थी.

वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सांप अपने आपको पूरी तरह से जूते में छिपा लेता है और देखने वाली बात यह है कि सांप जूतों के रंग से मिल रहा है तो अगर कोई जूते को पास से भी देखता है तो उसके बाद भी सांप उसे जल्दी नजर नहीं आने वाला है. यह दृश्य बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है.

वीडियो देख लोगों ने लिया सबक

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के चौंक जाने वाले कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बाहर रखे जूतों को देखने के बाद ही पहनना चाहिए. वहीं एक यूजर ने कहा कि जूते पहनते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए. कुछ ने कहा कि सर्दी के मौसम में सांप ठंड से बचने के लिए गर्म जगह ढूंढते है और जूतों में बैठ जाते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि वीडियो से सबक लेना चाहिए. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही लगातार लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे है.