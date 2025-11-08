हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: खेलते-खेलते स्विमिंग पुल में गिरा 9 महीने का बच्चा, तड़पता रहा और फिर... देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 9 महीने का बच्चा खेलते-खेलते गलती से स्विमिंग पुल में गिर जाता है. गिरते ही वह तड़पने लगता है. हादसे का वीडियो वायरल है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Social Media Viral Video: अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको इस बात को जरूर पता होगा कि उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अगर थोड़ी भी लापरवाही की गई तो अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है. हाल ही  में सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक 9 महीने का बच्चा खेलते-खेलते गलती से स्विमिंग पुल में गिर जाता है. इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है.

पानी में गिरते ही डूबने लगा मासूम

वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटा बच्चा, जो करीब 9 महीने का लग रहा है. वह स्विमिंग पुल के पास खेल रहा होता है और उसके पास कोई नहीं होता है. बच्चा खेलते-खेलते अचानक स्विमिंग पुल के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और फिसलकर स्विमिंग पुल में गिर जाता है.

पानी में गिरते ही वह कुछ सेकंड तक डूबता नजर आता है, लेकिन तुरंत अंदर से एक व्यक्ति बाहर दौड़ता हुआ आता है और बिना किसी देरी के बच्चे को स्विमिंग पुल से बाहर निकालता है. बच्चा रोता चिल्लाता रहता है. अगर थोड़ी सी भी देर कि गई होती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी.

लोगों ने माता-पिता की लापरवाही पर सवाल खड़े किए

इस तरह की लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है. माता-पिता को बच्चे का विशेष ध्यान देना चाहिए. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने माता-पिता की लापरवाही पर सवाल खड़े किए.

लोगों ने कहा कि बच्चों के प्रति इस तरह की लापरवाही करना बिल्कुल ही गलत है. साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि छोटे बच्चों को स्विमिंग पुल के पास अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. इस वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं.

Video: पहले सींग मारा, फिर उठाकर फेंका, बैल से मस्ती करना शख्स को पड़ा भारी, देखें वीडियो

Published at : 08 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
