हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये डरावना था... मजे के लिए दोस्त के हाथ में डाला पेट्रोल और लगा दी आग, वीडियो देख सहमे यूजर्स

ये डरावना था... मजे के लिए दोस्त के हाथ में डाला पेट्रोल और लगा दी आग, वीडियो देख सहमे यूजर्स

इस वीडियो में दोस्ती के नाम पर किया गया एक बेहद खतरनाक मजाक दिखाया गया है. मजाक इतना डरावना है कि यूजर्स वीडियो देखकर यही कह रहे हैं. ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहना बेहतर है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Jan 2026 04:22 PM (IST)
आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं, कुछ भावुक कर देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर डर लगने लगता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग सहम गए हैं और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं. 

इस वीडियो में दोस्ती के नाम पर किया गया एक बेहद खतरनाक मजाक दिखाया गया है. मजाक इतना डरावना है कि यूजर्स वीडियो देखकर यही कह रहे हैं. ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहना बेहतर है. इस वीडियो को एक्स पर @VenkeyReacts अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ दोस्त आपस में हंसी-मजाक करते दिखाई देते हैं. शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल डरावना हो जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लड़कों के हाथों पर पेट्रोल डाला जाता है. पहले तो यह सब मजाक जैसा लगता है, लेकिन तभी एक लड़का अचानक पेट्रोल लगे हाथ में आग लगा देता है. 

आग लगते ही हालात बिगड़ जाते हैं. आग तेजी से भड़क उठती है और दोनों लड़के डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं. वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेज होती है कि कुछ पल के लिए हालात बेहद खतरनाक नजर आते हैं. 

वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान और डरे

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की लाइन लग गई. कई यूजर्स ने इसे बेहद डरावना बताया, तो कई ने इसे मूर्खता की हद कहा. लोगों का कहना है कि मजाक के नाम पर इस तरह की हरकतें जानलेवा साबित हो सकती हैं. ऐसे में एक यूजर ने लिखा, यह मजाक नहीं, पागलपन है. वहीं दूसरे ने कहा, ऐसे दोस्तों पर कभी भरोसा मत करो. कई लोगों ने युवाओं से अपील की कि वे इस तरह के खतरनाक स्टंट से दूर रहें. 

मजाक या जानलेवा लापरवाही?

यह वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि आजकल वायरल होने के चक्कर में लोग अपनी और दूसरों की जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीज के साथ मजाक करना बेहद खतरनाक हो सकता है. थोड़ी सी गलती बड़े हादसे में बदल सकती है. 

Published at : 06 Jan 2026 04:22 PM (IST)
