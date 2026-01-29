ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल

आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. उनमें से कुछ वीडियो लोगों को हंसाते हैं, कुछ हैरान कर देते हैं, और कुछ तो बस दिल खुश कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है. यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मनोरंजक है जो जिम जाने की सोच रहे हैं या जिम में नए हैं.

वीडियो में एक लड़का अपने पहले दिन जिम गया. पहले दिन जिम जाना किसी के लिए भी थोड़ा डरावना और नया एक्सपीरियंस हो सकता है. जिम में मशीनें, डंबल्स, और ट्रेनर देखकर नया व्यक्ति थोड़े असहज भी महसूस कर सकता है. लेकिन इस वीडियो में लड़के ने ऐसा मजेदार काम किया कि लोग देखते ही हंस पड़े.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में लड़का जिम में आता है और जिम ट्रेनर से पूछता है कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. ट्रेनर उसे डंबल्स के पास इशारा करती है और बताती है कि इन्हें कैसे उठाना है. लेकिन लड़का ट्रेनर की बात पूरी तरह नहीं समझ पाता, वह ट्रेनर के इशारों को देखकर यही सोच लेता है कि जैसे ट्रेनर हिला रही हैं, उसे भी वैसा ही करना है.

इसके बाद क्या होता है, यह देखने लायक है. लड़का ट्रेनर के इशारों को देखकर खुद भी वहीं हिलता-डुलता रहता है, बिना डंबल्स का यूज किए. वह ट्रेनर की हर हरकत को कॉपी करने लगता है, यह सीन इतना मजेदार है कि वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति हंस पड़ता है.

First day at gym pic.twitter.com/0oXMlSh07A — Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 28, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Fun_Viral_Vids नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ, यह तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे खूब देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उन्हें भी अपने पहले जिम के दिन याद आ गए. कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा की,ट्रेनर ने डंबल्स दिखाए और लड़के ने डांस शुरू कर दिया. ट्रेनर ने डंबल्स दिखाए और लड़के ने डांस शुरू कर दिया.

वहीं कई लोग अपने खुद के पहले दिन की यादें शेयर कर रहे थे और हंस रहे थे. तो कुछ ने यह कहकर तारीफ की कि लड़के का अंदाज बहुत प्यारा है. किसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो हमेशा ध्यान खींचते हैं क्योंकि यह दिखाते हैं कि नए लोग जिम में कैसे फनी और मासूम एक्सपीरियंस करते हैं. यह वीडियो सिर्फ हंसाने वाला नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो जिम शुरू करने से डरते हैं.

यह भी पढ़ें: हर तरफ काला घना धुआं और राख ही राख... डरा देगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो, हुआ वायरल