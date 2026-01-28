हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहर तरफ काला घना धुआं और राख ही राख... डरा देगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो, हुआ वायरल

हर तरफ काला घना धुआं और राख ही राख... डरा देगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो, हुआ वायरल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया जिसके बाद विमान में सवार उपमुख्यमंत्री सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Jan 2026 02:12 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हर तरफ काला धुंआ, आग और मलबा नजर आ रहा है. यह वीडियो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान का है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई.

अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया जिसके बाद विमान में सवार उपमुख्यमंत्री सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.  वहीं यह प्लेन क्रेश इतना खतरनाक था कि घटनास्थल पर हर तरफ काला घना धुंआ और राख ही राख दिखाई देने लगी. वहीं यह वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस हादसे को लेकर डरे हुए हैं.

अजीत पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किसी बड़े हादसे का मंजर दिखाई देता है, जिसमें जमीन पर जला हुआ मलबा, चारों ओर फैली राख और आसमान में उठता काला धुंआ नजर आ रहा है. वहीं इस वीडियो में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने वालों को यह नजारा झकझोर देने वाला लगता है.

वहीं वीडियो को जिस अकाउंट से पोस्ट किया गया, पोस्ट के साथ में लिखा गया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, अजीत पवार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे. लेकिन आज बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया. इस वीडियो को देख कर सोशल मीडिया पर भी लोग अजीत पवार की मौत को लेकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में क्या बोले लोग?

अजीत पवार की मौत से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा दर्दनाक खबर है. भगवान आत्मा को शांति दें. वहीं दूसरे ने लिखा चाहे जो भी हो, यह मृत्यु का सही तरीका नहीं था.

वहीं किसी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कमेंट किया बहुत ही दुःखद घटना, ॐ शांति. कुछ लोगों ने राजनीतिक संदर्भ जोड़ते हुए लिखा, यह महाराष्ट्र की राजनीति और उनके परिवार के लिए बहुत दुखद खबर है.

इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया बहुत दुखद खबर. एक ऐसे नेता जो अपनी पार्टी और एनडीए सहयोगी को फिर से खड़ा कर रहे थे. इस दुखद दुर्घटना के बाद अजित पवार के परिवार को हमारी संवेदनाएं और शक्ति. एक यूजर ने प्लेन क्रैश में मारे जाने वाले सभी लोगों को याद करते हुए कमेंट किया दिल दहला देने वाली खबर. सभी अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

ये भी पढ़ें-Video: कार में टायर फिर कर रहा था मैकेनिक, व्हील आर्च में कुंडली मार बैठा था अजगर, देख कांप गई रूह!

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 28 Jan 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Trending News Plane Crash Video VIRAL VIDEO Ajit Pawar Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 से Textile Sector को Jackpot? MSMEs, Jobs और Global Markets का खेल | Paisa Live
Sonmarg में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, अगले 24 घंटे भारी! | Jammu Kashmir | Weather Alert
Weather News Update: Jammu-Kashmir के कई इलाकों में हुई रिकॉर्डतोड़ बर्फबारी | Snowfall | Winter
बंद कमरे में 40 मिनट तक हुई CM Mamata और Akhilesh की बातचीत, निकलते ही BJP पर अखिलेश ने बोला हमला!
Sonmarg में एवलांच के कहर से मचा हड़कंप, अलर्ट मोड पर शासन-प्रशासन | Weather News Update | Snowfall
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
तुर्किए में ऐसा क्या हुआ, गिर पड़े इस देश के राष्ट्रपति, किसने उठाया, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
Ajit Pawar Death: 'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
'दो दिन पहले ही नांदेड़ में...' पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने की अजित पवार के प्लेन क्रैश के जांच की मांग
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टेलीविजन
जेनिफर विंगेट से शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच
जेनिफर विंगेट से शादी की खबरों पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्या है सच
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
हेल्थ
Nipah Virus: निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
निपाह वायरस के क्या हैं लक्षण, जानें बुखार और सिरदर्द हल्के में क्यों न लें?
शिक्षा
Baramati Plane Crash: कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
कौन थे अजित पवार के विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान? जानें उनके करियर और अनुभव की कहानी
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget