हर तरफ काला घना धुआं और राख ही राख... डरा देगा अजित पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो, हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक डरावना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हर तरफ काला धुंआ, आग और मलबा नजर आ रहा है. यह वीडियो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान का है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई.

अजित पवार का विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया जिसके बाद विमान में सवार उपमुख्यमंत्री सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं यह प्लेन क्रेश इतना खतरनाक था कि घटनास्थल पर हर तरफ काला घना धुंआ और राख ही राख दिखाई देने लगी. वहीं यह वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस हादसे को लेकर डरे हुए हैं.

अजीत पवार के प्लेन क्रैश का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किसी बड़े हादसे का मंजर दिखाई देता है, जिसमें जमीन पर जला हुआ मलबा, चारों ओर फैली राख और आसमान में उठता काला धुंआ नजर आ रहा है. वहीं इस वीडियो में मौके पर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है. वीडियो देखने वालों को यह नजारा झकझोर देने वाला लगता है.

वहीं वीडियो को जिस अकाउंट से पोस्ट किया गया, पोस्ट के साथ में लिखा गया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है, अजीत पवार सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे. लेकिन आज बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया. इस वीडियो को देख कर सोशल मीडिया पर भी लोग अजीत पवार की मौत को लेकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

कमेंट सेक्शन में क्या बोले लोग?

अजीत पवार की मौत से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं. यह वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा दर्दनाक खबर है. भगवान आत्मा को शांति दें. वहीं दूसरे ने लिखा चाहे जो भी हो, यह मृत्यु का सही तरीका नहीं था.

वहीं किसी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कमेंट किया बहुत ही दुःखद घटना, ॐ शांति. कुछ लोगों ने राजनीतिक संदर्भ जोड़ते हुए लिखा, यह महाराष्ट्र की राजनीति और उनके परिवार के लिए बहुत दुखद खबर है.

इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया बहुत दुखद खबर. एक ऐसे नेता जो अपनी पार्टी और एनडीए सहयोगी को फिर से खड़ा कर रहे थे. इस दुखद दुर्घटना के बाद अजित पवार के परिवार को हमारी संवेदनाएं और शक्ति. एक यूजर ने प्लेन क्रैश में मारे जाने वाले सभी लोगों को याद करते हुए कमेंट किया दिल दहला देने वाली खबर. सभी अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.



