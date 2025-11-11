Video: दोस्तों संग टहल रहा था 8 साल का बच्चा, टर्न लेते वक्त लॉरी ने कुचला, खौफनाक मंजर कैमरे में कैद
Telangana Viral Video: हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क किनारे चल रहा था, तभी लॉरी ने टर्न लेते वक्त उसे कुचल दिया.
Hyderabad News: एक दिल दहला देने वाला हादसा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को शोक में डूबो दिया है. सड़क पर दोस्तों संग चल रहे एक आठ साल के मासूम बच्चे को तेज रफ्तार लॉरी ने यू-टर्न लेते समय रौंद डाला. घटना इतनी भयानक थी कि बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
मौके पर हो गई मौत
यह दर्दनाक हादसा मैलबादेवपल्ली थाना क्षेत्र के शास्त्रीपुरम इलाके में हुआ. यहां 8 साल का सैयद रियान उद्दीन अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चल रहा था. तभी पीछे से एक तेज रफ्तार लॉरी आई और सड़क पर यू-टर्न लेने लगी. इसी दौरान मासूम रियान उसकी चपेट में आ गया. लॉरी के पिछले पहिए से कुचलते ही बच्चा सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
#Hyderabad:— NewsMeter (@NewsMeter_In) November 10, 2025
Tragedy in #Mailardevpally
An 8-year-old boy, Syed Riyan Uddin, lost his life after being run over by a speeding lorry in #Shastripuram.
The child was walking with friends when the lorry took a sudden U-turn and hit him. He died on the spot.
The #driver fled the… pic.twitter.com/wEHYNeSpym
घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. हादसे के बाद लॉरी ड्राइवर मौके से भाग निकला और वाहन को वहीं सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं और तभी लॉरी पीछे से आती है, फिर यू-टर्न लेते वक्त बच्चा उसके पहियों के नीचे आ जाता है. वीडियो देखने के बाद लोग बेहद दुखी हैं और सोशल मीडिया पर ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारी का कहना है कि CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है.
