Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग77 साल के शख्स ने ChatGPT को कहा ‘Sir’, फ्लाइट में बना वीडियो वायरल

77 साल के शख्स ने ChatGPT को कहा ‘Sir’, फ्लाइट में बना वीडियो वायरल

77 साल के एक व्यक्ति ने फ्लाइट में ChatGPT से अपने बिजनेस आइडिया पर चर्चा कर रहा था, लेकिन AI से बात करने का उनका अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जानिए वायरल पोस्ट में क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उनकी तस्वीर वायरल हुई; तकनीक अपनाने की सराहना की.

आज के समय में ChatGPT का इस्तेमाल काफी आम हो गया है. पढ़ाई और कोर्स से लेकर नौकरी और बिजनेस तक, लोग अलग-अलग कामों के लिए AI की मदद ले रहे हैं. अब इसका इस्तेमाल सिर्फ युवा ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग भी कर रहे हैं. इसी बीच ChatGPT से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें 77 साल के एक भारतीय शख्स फ्लाइट में सफर करते हुए AI की मदद से अपने बिजनेस आइडिया पर काम करते दिखे, लेकिन लोगों का ध्यान उनके बिजनेस आइडिया से ज्यादा इस बात पर गया कि वह ChatGPT से किस तरह बात कर रहे थे. 

ChatGPT के साथ बिजनेस आइडिया पर काम 

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा, फिर दारू पीकर सो गया; छूटी फ्लाइट
समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा, फिर दारू पीकर सो गया; छूटी फ्लाइट
ट्रेंडिंग
मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल
मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
ट्रेंडिंग
मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल
मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल

हैदराबाद के रहने वाले VBR Prasad एक फ्लाइट में वर्टिकल फार्मिंग से जुड़े बिजनेस आइडिया को तैयार करने में जुटे थे. इस दौरान उनके पास बैठे एक यात्री की नजर उनके ChatGPT के साथ चल रही बातचीत पर पड़ी. यात्री ने Prasad को काफी ध्यान से अपने काम में लगे देखा और उनकी तस्वीर के साथ पूरी घटना सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. Prasad ChatGPT की मदद से इसी तरह के वर्टिकल फार्मिंग खेती के बिजनेस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे थे. 

ChatGPT को बार-बार कहते रहे ‘Sir’

इस पोस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा Prasad के ChatGPT से बात करने के तरीके की हुई. वह AI को अपने मैसेजों में बार-बार Sir कहकर बात कर रहे थे. एक बातचीत में उन्होंने ChatGPT को धन्यवाद देते हुए लिखा कि शानदार मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया और वह दोबारा वापस आएंगे. इसके बाद उन्होंने दोनों फाइल डाउनलोड करने की बात भी कही और वहां भी ChatGPT को Sir कहकर बात की, यही अंदाज उस यात्री को खास लगा और उसने Prasad की तस्वीर के साथ इस एक्सपीरियंस को X पर शेयर कर दिया. पोस्ट देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गई और सोशल मीडिया पर इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. 

यह भी पढ़ें - बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर ऐसे आए रिएक्शन

इस पोस्ट के वायरल होने के दौरान सोशल मीडिया पर AI को लेकर दूसरी चर्चाएं भी देखने को मिलीं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 77 साल की उम्र में नई तकनीक को अपनाने और बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए Prasad की तारीफ की. ChatGPT से इतने सम्मान के साथ बात करने का उनका अंदाज भी लोगों को खास पसंद आया. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में यह तक कहा कि अगर कभी AI दुनिया पर राज करने लगे, तो उनका यह तरीका शायद काम आ जाए. पोस्ट वायरल होने के बाद Prasad ने खुद भी X पर लोगों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि AI का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा, फिर दारू पीकर सो गया; छूटी फ्लाइट
समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचा, फिर दारू पीकर सो गया; छूटी फ्लाइट
ट्रेंडिंग
मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल
मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
ट्रेंडिंग
मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल
मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
महाराष्ट्र
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
'इट्स अ मैटर ऑफ टाइम...' शिवाजी पार्क में CJP के प्रदर्शन से पहले सौरव दास का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget