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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र

कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र

शिवसेना नेता और सांसद मिलिंद देवरा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार को अशोक चक्र देने पर विचार करने का अनुरोध किया है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Oct 2026 03:52 PM (IST)
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शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मछार को अशोक चक्र देने पर विचार करने का अनुरोध किया है. उन्होंने लिखा, 'मैं कैप्टन स्मित मछार के बारे में लिख रहा हूं. वो मुंबई में जन्में पायलट हैं. दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई की हालिया उड़ान के दौरान उनकी असाधारण हिम्मत और सूझबूझ ने विमान में सवार सभी 174 यात्रियों की जान बचाने में मदद की.' 

उन्होंने आगे लिखा कि उनकी हिम्मत को न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है. मेरा मानना है कि ऐसे काम को औपचारिक मान्यता देने का महत्व किसी भी एक व्यक्ति के सम्मान देने से कहीं अधिक होगा. इससे एक मजबूत संदेश जाएगा. खासकर युवाओं के बीच, जिनकी हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान या किसी खास पेशे तक ही सीमित नहीं है.

घटना में बुरी तरह घायल हुए थे मछार

मुंबई के रहने वाले पायलट स्मित मछार फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यह घटना उस वक्त हुई, जब उनपर उन्हीं के को-पायलट ने हमला किया और विमान को हाईजैक करने की नाकाम कोशिश की गई. 

'174 यात्रियों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखा'

मिलिंद ने अपने पत्र में लिखा है कि चोट लगने के बावजूद भी मछार ने विमान में सवार 174 यात्रियों की सुरक्षा के लिए अपने काम को जारी रखा. इस दौरान 174 यात्रियों जिनमें 27 बच्चे शामिल थे को ले जा रही फ्लाइट ने इमरजेंसी सिंग्नल भेजे. तेजी से ऊंचाई के स्तर को कम किया. इसके बाद सऊदी अरब के तबुक में प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया.

'मुश्किल हालात में कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया'

आगे लिखा कि कॉकपिट में मछार पर हमला किया गया. इसके बाद एक इजरायली यात्रा और क्रू मेंबर कॉकपिट में घुसने में सफल हुए. और को पायलट को काबू करने में मदद की. यूएई ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. कथित हमले के पीछे का मकसद अभी फिलहाल साफ नहीं है.  देवरा ने कहा कि मछार के काम उनके पेश की जिम्मेदारियों से कहीं बढ़कर थे. उन्होंने मुश्किल हालात में साहस, निस्वार्थ भाव और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. 

सर्वोच्च शांति कालीन वीरता सम्मान पर विचार करने की अपील

देवरा ने इस सम्मान पर सरकार से विचार करने का आग्रह करते हुए लिखा कि अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांति कालीन वीरता सम्मान है. यह दुश्मनों का सामना करने के अलावा असाधारण बहादुरी, वीरता या आत्म बलिदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है. 

पीएम मोदी ने की स्मित मछार से वीडियो कॉल पर बात

यह अपील तब आई है, जब पीएम मोदी ने मछार से वीडियो कॉल पर बात की है. साथ ही उनके इस बहादुरी भरे कर्तव्य की सराहना की है. पीएम मोदी ने उनसे कहा है कि देश को विमान में सवार लोगों की जान बचाने के उनकी कोशिशों पर गर्व है. मछार ने पीएम मोदी को इस बातचीत के दौरान बताया जब भी वे मुश्किल का सामना करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं. फ्लाइट में टेंशन के वक्त भी उन्होंने ऐसा किया. उन्होंने पीएम मोदी को अपना आदर्श बताया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:06 PM (IST)
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