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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल

मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, कार की छत पर करता रहा इंतजार; वीडियो वायरल

24 किलोमीटर दूर मालिक के ऑफिस पहुंचा कुत्ता, फिर कार की छत पर बैठकर करने लगा इंतजार. वायरल वीडियो में दिखा ये इमोशनल पल लोगों का ध्यान खींच रहा है. जानिए वायरल वीडियो की पूरी कहानी

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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  • मालिक कुत्ते को प्यार से सहलाते वायरल वीडियो में दिखा.

जानवरों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों को पसंद आते हैं. खासकर कुत्तों की वफादारी, प्यार और अपने मालिक के प्रति लगाव से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान जल्दी खींच लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस बार भी वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी वजह थोड़ी अलग है. इसमें कुत्ते से जुड़ी ऐसी घटना दिखाई गई है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ इमोशनल भी कर दिया.

इस वीडियो दावा किया जा रहा है कि एक कुत्ता अपने मालिक को ढूंढते हुए करीब 24 किलोमीटर दूर उसके ऑफिस तक पहुंच गया. जब मालिक काम खत्म करके बाहर आया, तो उसका पालतू कुत्ता उसकी कार की छत पर बैठा उसका इंतजार करता मिला. इस पूरे पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच खूब शेयर किया जा रहा है. 

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24 किलोमीटर का सफर तय कर ऑफिस पहुंचा कुत्ता

वायरल पोस्ट के मुताबिक, एक शख्स जब काम खत्म करके अपने ऑफिस से बाहर निकला तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया. उसका कुत्ता वहां पहले से मौजूद था. बताया गया कि कुत्ता घर से ऑफिस तक करीब 24 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा था. कुत्ता ऑफिस के बाहर खड़ी कार की छत पर बैठा हुआ था और अपने मालिक का इंतजार कर रहा था. सोशल मीडिया पर इसी दावे के साथ यह कहानी शेयर की गई, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

कार की छत पर बैठा दिखा डॉग

वीडियो में एक कुत्ता कार की छत पर लेटा हुआ नजर आता है. वीडियो बनाने वाला शख्स धीरे-धीरे उसके पास जाता है. जैसे ही वह कुत्ते के करीब पहुंचता है, डॉग उसकी तरफ देखने लगता है. इसके बाद शख्स भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता दिखाई देता है. वीडियो इसी छोटे से पल के साथ खत्म हो जाता है. कुत्ते और शख्स के बीच दिखाई दे रहा यह अपनापन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए प्यार भरे कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने कुत्ते के प्रति प्यार जताते हुए दिल वाले इमोजी शेयर किए. कुछ लोगों ने इसे दिन की सबसे अच्छी कहानी बताया, जबकि एक यूजर ने लिखा कि हम शायद ऐसे जानवरों के लायक नहीं हैं, हालांकि सभी रिएक्शन एक जैसे नहीं थें. कुछ यूजर्स ने इस कहानी पर सवाल भी उठाए. एक कमेंट में इसे झूठी कहानी होने की आशंका भी जताई. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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