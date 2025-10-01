हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग35 की दुल्हन 75 का दूल्हा! सुहागरात के अगले ही दिन हो गई दूल्हेराजा की मौत- हैरान कर देगा मामला

35 की दुल्हन 75 का दूल्हा! सुहागरात के अगले ही दिन हो गई दूल्हेराजा की मौत- हैरान कर देगा मामला

Viral News: शादी के महज दूसरे दिन ही संगरू राम की अचानक मौत हो गई. दूल्हे की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, गली-मोहल्लों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मामला वायरल हो रहा है जो एक शादी से जुड़ा हुआ है. यहां दूल्हा 75 साल का था और दुल्हन केवल 35 साल की. दूल्हा अपनी सुहागरात के सपने संजोए हुए था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. जी हां, यूपी के जौनपुर से एक अजीबो-गरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है. गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 साल की मनभावती से दूसरी शादी रचाई. लेकिन शादी के बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया.

सुहागरात पर ही हो गई 75 साल के दूल्हे की मौत

दरअसल, शादी के महज दूसरे दिन ही संगरू राम की अचानक मौत हो गई. दूल्हे की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, गली-मोहल्लों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि बुजुर्ग संगरू ने इतनी उम्र में दूसरी शादी क्यों की? बताया जा रहा है कि संगरू राम संतानहीन थे. उनकी पहली पत्नी का करीब एक साल पहले निधन हो गया था. परिवारवालों ने उन्हें दूसरी शादी न करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने 29 सितंबर को जिद करते हुए 35 साल की मनभावती से शादी कर ली. मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी. पहली शादी से उनके दो बेटियां और एक बेटा हैं. शादी के वक्त संगरू राम ने अपनी नई पत्नी से वादा भी किया था तुम मेरा घर संभाल लेना और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स जता रहे संदेह, तो कुछ ने दी नसीहत

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दें. एक यूजर ने लिखा....चाचा ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ये कदम उठ गया. एक और यूजर ने लिखा...चाचा को बूढ़ापा नहीं खाया शादी खा गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुहागरात पर मौत होना काफी गंभीर है. पुलिस जांच में ही सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या है. कुछ लोगों ने दुल्हन पर भी संदेह जताया और कहां कि संगरू की मौत एक साजिश हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

Published at : 01 Oct 2025 07:34 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Death On Wedding Night
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget