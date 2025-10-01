35 की दुल्हन 75 का दूल्हा! सुहागरात के अगले ही दिन हो गई दूल्हेराजा की मौत- हैरान कर देगा मामला

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मामला वायरल हो रहा है जो एक शादी से जुड़ा हुआ है. यहां दूल्हा 75 साल का था और दुल्हन केवल 35 साल की. दूल्हा अपनी सुहागरात के सपने संजोए हुए था लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. जी हां, यूपी के जौनपुर से एक अजीबो-गरीब और सनसनीखेज मामला सामने आया है. गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुछ गांव में 75 वर्षीय संगरू राम ने 35 साल की मनभावती से दूसरी शादी रचाई. लेकिन शादी के बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया.

सुहागरात पर ही हो गई 75 साल के दूल्हे की मौत

दरअसल, शादी के महज दूसरे दिन ही संगरू राम की अचानक मौत हो गई. दूल्हे की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, गली-मोहल्लों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि बुजुर्ग संगरू ने इतनी उम्र में दूसरी शादी क्यों की? बताया जा रहा है कि संगरू राम संतानहीन थे. उनकी पहली पत्नी का करीब एक साल पहले निधन हो गया था. परिवारवालों ने उन्हें दूसरी शादी न करने की सलाह भी दी थी, लेकिन उन्होंने 29 सितंबर को जिद करते हुए 35 साल की मनभावती से शादी कर ली. मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी. पहली शादी से उनके दो बेटियां और एक बेटा हैं. शादी के वक्त संगरू राम ने अपनी नई पत्नी से वादा भी किया था तुम मेरा घर संभाल लेना और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी.

यूजर्स जता रहे संदेह, तो कुछ ने दी नसीहत

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ तो लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दें. एक यूजर ने लिखा....चाचा ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ये कदम उठ गया. एक और यूजर ने लिखा...चाचा को बूढ़ापा नहीं खाया शादी खा गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सुहागरात पर मौत होना काफी गंभीर है. पुलिस जांच में ही सामने आएगा कि आखिर हुआ क्या है. कुछ लोगों ने दुल्हन पर भी संदेह जताया और कहां कि संगरू की मौत एक साजिश हो सकती है.

