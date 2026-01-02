अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के लिए पत्र लिखा था. उनके साथ-साथ अमेरिकी सांसदों ने भी पत्र लिखा था. इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार (2 जनवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है. भाजपा ने भारत विरोधी लॉबी पर भी हमला किया है. बीजेपी ने राहुल गांधी और अमेरिका की सांसद शाकोव्स्की के बीच साल 2024 में हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया है.

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने राहुल गांधी की फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी - भारत विरोधी लॉबी कैसे काम करती है? 2024: शाकोव्स्की अमेरिका में राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं और साथ में भारत विरोधी इल्हान उमर भी होती हैं. जनवरी 2025: वे अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अधिनियम पेश करती हैं, जिसमें भारत का नाम स्पष्टतौर पर लिया गया है. कट टू 2026: वही शाकोव्स्की भारत सरकार को लिखती हैं और उमर खालिद को लेकर चिंता जाहिर करती हैं, जो दंगों और हिंसा से जुड़े मामले में UAPA के तहत आरोपी है.'

'भारत विरोधी लोगों के करीब क्यों दिखते हैं राहुल गांधी' - प्रदीप भंडारी

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब भी विदेश में भारत विरोधी बातें फैलाई जाती हैं, तो बैकग्राउंड में एक नाम बार-बार सामने आता है - राहुल गांधी. जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उसकी चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और उसके आतंकवाद विरोधी कानूनों को कमजोर करना चाहते हैं, वे आखिरकार उन्हीं के इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं.'

HOW THE RAHUL GANDHI - ANTI INDIA LOBBY WORKS?



2024:



Jan Schakowsky meets Rahul Gandhi in the United States — along with Anti India Ilhan Omar.



January 2025:



She reintroduces the “Combating International Islamophobia Act”, explicitly naming India and alleging “crackdowns on… pic.twitter.com/1ly4te2Bds — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) January 2, 2026

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने खालिद के लिए क्या लिखा

न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को एक पत्र लिखा है, जो सोशल मीडिया पर उसी दिन जारी हुआ जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली. ममदानी ने लेटर में उमर और उनके परिवार से मुलाकात की बात करते हुए उनकी स्थिति पर चिंता जताई है.