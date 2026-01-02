हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'राहुल गांधी और भारत विरोधी लॉबी', ममदानी के बाद जब US सांसदों ने उमर खालिद के लिए लिखी चिट्ठी तो भड़की बीजेपी

'राहुल गांधी और भारत विरोधी लॉबी', ममदानी के बाद जब US सांसदों ने उमर खालिद के लिए लिखी चिट्ठी तो भड़की बीजेपी

Umar Khalid Zohran Mamdani: जोहरान ममदानी और अमेरिकी सांसदों ने उमर खालिद के लिए एक लेटर लिखा था. इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 02 Jan 2026 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के लिए पत्र लिखा था. उनके साथ-साथ अमेरिकी सांसदों ने भी पत्र लिखा था. इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार (2 जनवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है. भाजपा ने भारत विरोधी लॉबी पर भी हमला किया है. बीजेपी ने राहुल गांधी और अमेरिका की सांसद शाकोव्स्की के बीच साल 2024 में हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया है.

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने राहुल गांधी की फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'राहुल गांधी - भारत विरोधी लॉबी कैसे काम करती है? 2024: शाकोव्स्की अमेरिका में राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं और साथ में भारत विरोधी इल्हान उमर भी होती हैं. जनवरी 2025: वे अंतरराष्ट्रीय इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अधिनियम पेश करती हैं, जिसमें भारत का नाम स्पष्टतौर पर लिया गया है. कट टू 2026: वही शाकोव्स्की भारत सरकार को लिखती हैं और उमर खालिद को लेकर चिंता जाहिर करती हैं, जो दंगों और हिंसा से जुड़े मामले में UAPA के तहत आरोपी है.'

'भारत विरोधी लोगों के करीब क्यों दिखते हैं राहुल गांधी' - प्रदीप भंडारी

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब भी विदेश में भारत विरोधी बातें फैलाई जाती हैं, तो बैकग्राउंड में एक नाम बार-बार सामने आता है - राहुल गांधी. जो लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं, उसकी चुनी हुई सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और उसके आतंकवाद विरोधी कानूनों को कमजोर करना चाहते हैं, वे आखिरकार उन्हीं के इर्द-गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं.'

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने खालिद के लिए क्या लिखा

न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को एक पत्र लिखा है, जो सोशल मीडिया पर उसी दिन जारी हुआ जब ममदानी ने मेयर के रूप में शपथ ली. ममदानी ने लेटर में उमर और उनके परिवार से मुलाकात की बात करते हुए उनकी स्थिति पर चिंता जताई है.

Published at : 02 Jan 2026 04:08 PM (IST)
Umar Khalid Rahul Gandhi US Zohran Mamdani BJP INDIA
