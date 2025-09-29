6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
वीडियो में दिख रहा है कि बेटी के शानदार अंदाज को देखकर बाप भी डांस फ्लोर पर पूरी तरह जोश के साथ झूम उठता है. पिता और बेटी की बॉडी लैंग्वेज, तालमेल और डांस स्टेप्स देखकर हर कोई हैरान है.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डांस फ्लोर पर बाप-बेटी की जोड़ी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बेटी अपने जोश और एनर्जी के साथ “हो गई तेरी बल्ले बल्ले” गाने पर शानदार डांस कर रही है. उसकी उम्र केवल 6 साल है, लेकिन स्टाइल, ताल और एक्सप्रेशन ऐसा है कि देखकर कोई भी दंग रह जाए. पंजाबी गाने पर ये डांस जिसने भी देखा अपनी कुर्सी छोड़ झूमने लगा.
बाप बेटी के डांस ने फ्लोर पर लगाई आग
वीडियो में दिख रहा है कि बेटी के शानदार अंदाज को देखकर बाप भी डांस फ्लोर पर पूरी तरह जोश के साथ झूम उठता है. पिता और बेटी की बॉडी लैंग्वेज, तालमेल और डांस स्टेप्स देखकर हर कोई हैरान है और वीडियो को देखकर लोग तालियां बजा रहे हैं. वीडियो में पिता बेटी के बीच का कनेक्शन और डांस की मस्ती साफ झलक रही है. 6 साल की उम्र में बच्चों में ऐसी एनर्जी और तालमेल देखना बेहद खास है. इस तरह का डांस न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि बच्चों में कला और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है. इस वीडियो ने यह भी दिखाया कि बच्चों और माता-पिता के बीच सही तालमेल और प्यार से किसी भी एक्टिविटी में मजा और उमंग बढ़ाई जा सकती है.
यूजर्स ने की पिता के प्यार की तारीफ
वीडियो को r_tomar_ji9 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाप का मतलब है कि बेटी उस पर राज करती है. एक और यूजर ने लिखा...बेटी और बाप का प्यार समुद्र से भी गहरा होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई. आईलव यू पापा.
